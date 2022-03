HIlchenbach: Bis jetzt nur 33 Anmeldungen an der Realschule

Hilchenbach. Die Carl-Kraemer-Realschule Hilchenbach hofft, dass sich die beiden 5. Klassen noch füllen.

Die Carl-Kraemer-Realschule hat für das nächste Schuljahr nur 33 Anmeldungen bekommen und wird zwei kleine fünfte Klassen bilden. „Wir gehen davon aus, dass noch weitere Anmeldungen kommen“, sagte Schulleiterin Tanja Schwenke im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die meisten Kinder kommen aus Hilchenbach: von den beiden städtischen Grundschulen und der privaten b school. Hinzu kommen sechs Anmeldungen von der Jung-Stilling-Grundschule in Kredenbach, die auch von vielen Dahlbrucher Kindern besucht wird. Einen ähnlich schwachen Jahrgang gab es zuletzt 2019. Hinter den Prognosen des städtischen Schulentwicklungsplans, der für dieses Schuljahr 57 Fünftklässler voraussagte, bleibt das Ergebnis des Anmeldeverfahrens deutlich zurück. Mit Blick auf ihren zum Hauptschulabschluss führenden Zweig ab Klasse 7 steuert die Realschule eigentlich eine Dreizügigkeit an. 16 Hilchenbacher Kinder sind an der Gesamtschule in Kreuztal aufgenommen worden, 57 am Gymnasium Stift Keppel, das sogar sieben Absagen verschickt hat.

