Die Stadtbücherei Hilchenbach möchte Platz für Neues in den Regalen schaffen.

Veranstaltung Hilchenbach: Bücherflohmarkt in der Wilhelmsburg

Hilchenbach. Nachdem der Bücherflohmarkt im Frühjahr wegen Corona ausfiel, läd die Stadtbücherei Hilchenbach alle Leseratten nun eine Woche zum Stöbern ein

Die Stadtbücherei und das Stadtarchiv Hilchenbach veranstalten für alle Leseratten und Heimatforscher den alljährlichen Bücherflohmarkt im Flur der Wilhelmsburg, Im Burgweiher 1. Dieses Mal wird der Bücherflohmarkt eine ganze Woche, vom 19. bis 23. Oktober, zu den regulären Öffnungszeiten der Wilhelmsburg stattfinden. Im Frühling musste der Bücherflohmarkt wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

„Die vielen Neuerwerbungen des Herbstes müssen rein! Deshalb brauchen wir wieder Platz und räumen tüchtig aus. Das heißt: Viele interessante, in diesem Jahr aussortierte Bücher sowie Bücher aus dem Altbestand werden wieder zu günstigen Preisen abgegeben“, erläutert Leiterin Birgit Latz das Angebot der Stadtbücherei. „Immer wieder mal entdeckt man Raritäten, die bereits in der Archivbücherei vorhanden sind. Besucher haben hier die Chance seltene Stücke, manchmal sogar über 100 Jahre alt, zu ergattern“, erklärt Stadtarchivarin Verena Hof-Freudenberg. Der Erlös wird in den Kauf neuer Bücher investiert.

Zeit zum Stöbern ist Montag, 19. Oktober, und Dienstag, 20. Oktober, jeweils von 13 bis 17 Uhr, Mittwoch, 21. Oktober, von 10 bis 12 Uhr, Donnerstag, 22. Oktober, von 13 bis 18 Uhr und Freitag, 23. Oktober, von 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr. Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen.

