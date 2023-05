Hilchenbach: Buntes Treiben beim Frühlingsfest

Hilchenbach. Auf der Gerichtswiese und auf dem Marktplatz gab es Angebote für die ganze Familie.

Aktionsring und Stadt Hilchenbach haben das 35. Frühlingsfest in der Stadtmitte ausgerichtet. Die beliebte Veranstaltung stand in diesem Jahr unter dem Motto „Spaß für die ganze Familie“. Auf dem Marktplatz lockte der Frühlingsmarkt mit zahlreichen Händlern, auf der Gerichtswiese an der Wilhelmsburg fand ein abwechslungsreiches Kinder- und Bühnenprogramm statt.

Zahlreiche Stände luden zum Stöbern und Kaufen ein: Frühlingsdekoration, Selbstgenähtes und Handarbeiten, Strickzubehör, Bekleidung, Accessoires, Schmuck, Käse und Gewürze, Holzarbeiten und viele weitere Angebote. Der Kleintierzuchtverein Helberhausen war mit Pommes und Bratwurst vertreten. Frische herzhafte und süße Waffeln gab es bei der Freien evangelischen Gemeinde. Auch das leckere Kuchenbuffet von den Eintracht-Chören Helberhausen sowie die Schülerinnen und Schüler von Keppels Früchtchen mit ihrem selbstgemachten Apfelsaft durften nicht fehlen. Der Fanclub von Schalke 04 lud zum Stadionwurst-Essen und Torwandschießen ein. Die Bürgerstiftung Hilchenbach war erstmals mit einer Candy-Bar am Start und präsentierte die neu erworbene Fahrrad-Rikscha.

Ritt auf dem Wisent und Ponyreiten

Aufgrund der Bauarbeiten am oberen Marktplatz verlagerte sich das Geschehen in diesem Jahr mehr Richtung Wilhelmsburg. Auf den Parkplatz zwischen Rathaus und Wilhelmsburg lud ein aufblasbares Rodeo-Wisent mutige Kinder zu einem abenteuerlichen Ritt ein. Die Jugendherberge Hilchenbach informierte über ihre Ferienfreizeit. Als besonderes Highlight kamen am Nachmittag drei Ponys vom Hof Maustal in Herzhausen. Erstmals beim Frühlingsfest mit dabei war das direkt am Marktplatz gelegene neue Café Herzstück.

