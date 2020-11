Hilchenbach: Carl-Kraemer-Realschule erhält DRK-Auszeichnung

Die Carl-Kraemer-Realschule in Hilchenbach wurde vom Jugendrotkreuz (JRK) Westfalen-Lippe als „Humanitäre Schule“ ausgezeichnet.

Hilchenbach. Schüler der Carl-Kraemer-Realschule in Hilchenbach untersuchen Konflikte und erarbeiten Kompromisse. Das Jugendrotkreuz zeichnet die Schule aus

Die Carl-Kraemer-Realschule Hilchenbach ist als eine von 24 Schulen aus Westfalen-Lippe als „Humanitäre Schule“ ausgezeichnet worden. Das Jugendrotkreuz (JRK) Westfalen-Lippe honoriert damit die engagierte Auseinandersetzung der mit den Themen „Menschlichkeit“ und „Humanitäres Völkerrecht“.

Der Präsident des Landtags NRW, André Kuper, würdigte das Engagement der Schüler und Lehrkräfte per Videobotschaft. Er lobte die Umsetzung von humanitären Projekten in Schulen, die das Gewissen prägen und Verantwortung stärken würden. „Wir alle können etwas tun gegen Ungerechtigkeit und menschliche Not!“,betonte der Landtagspräsident. Nilgün Özel, Vizepräsidentin des DRK-Landesverbandes, die aus Paderborn zugeschaltet war, nahm Bezug auf die Corona-Krise:„Sie haben in diesem Jahr vieles zum ersten Mal gemacht, sie haben Distanz gehalten zu den Menschen, die Sie lieben, Abstand gehalten und unnötige Kontakte reduziert. Und sie mussten Flexibilität und Kreativität beweisen, um die Kampagne – das Planspiel und die Projekte – umsetzen zu können.

Humanitäre Scouts in Hilchenbach

Im Rahmen der JRK-Kampagne „Humanitäre Schule“ haben sich die teilnehmenden Schulen auf aktive und kritische Weise mit den Themen „Menschlichkeit“ und „Humanitäres Völkerrecht“ auseinandergesetzt. Das Jugendrotkreuz Westfalen-Lippe hatte zuvor knapp 90 Schüler zu „Humanitären Scouts“ ausgebildet.

Bei dem anspruchsvollen Planspiel beschäftigten sich die Schüler mit der Komplexität internationaler Konflikte, insbesondere im Hinblick auf die Wahrung des humanitären Völkerrechts. So versuchten sie im Planspiel „help“ die Rolle der beteiligten Parteien eines fiktiven Konfliktes einzunehmen, fremde Perspektiven nachzuvollziehen, Eigeninteressen zu wahren und Kompromisse zu finden. Auf diese Weise lernten sie Diskussionsprozesse zu organisieren, eine kleine Konferenz vorzubereiten und Interessenglaubwürdig zu vertreten. Gleichzeitig lernten sie im Spiel auch den Aufbau und die Arbeit der Vereinten Nationen sowie des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz kennen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.