Hilchenbach: Center-Manager für den Kulturellen Marktplatz?

Hilchenbach. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis will die Politik davon überzeugen, dass jemand die Fäden zusammenhalten muss. Probleme macht die Gastronomie.

Der Bürgerverein Hilchenbach hat Thomas Klein als Vorsitzenden, seinen Stellvertreter Dr. Jochen Dietrich, Kassenwart Olaf Kemper, Geschäftsführer Hans-Jürgen Klein, Schriftführerin Nina Ehrler und Carina Schellenberg als Beisitzerin wiedergewählt. Weiterhin im Vorstand ist Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis. Für neue Impulse sollen insbesondere die erstmals gewählten Beisitzer Jan Beerwerth, Jörg Pietschmann und Wolfgang Weidt sorgen.

Bürgerverein Hilchenbach will Kulturellen Marktplatz voranbringen

Thomas Klein machte deutlich, dass viele Menschen das Stadtentwicklungsprojekt „Kultureller Marktplatz“ trotz aller Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Baumaßnahme für die Attraktivitätssteigerung des Kultur-, Sport- und Freizeitzentrums in Dahlbruch weiterhin positiv begleiten. „Mit unserem Sachverstand wollen wir den KMD immer weiter voranbringen. Daher setzen sich die Vorstandsmitglieder in verschiedenen Arbeitsgruppen und Treffen für das Projekt ein.“ „Ohne den vom Bürgerverein beauftragten Projektsteuerer Uwe Hübner hätte das Projekt wahrscheinlich nicht umgesetzt werden können und der KMD wäre keinesfalls so weit, wie es jetzt der Fall ist“, stellte Kyrillos Kaioglidis fest.

Alle drei Bauabschnitte sind mittlerweile begonnen. Das „Haus der Alltagskultur“ mit Sporthalle, Jugendzentrum und vielen Mehrzweckräumen soll möglichst noch im August 2023 fertiggestellt werden und der zweite Bauabschnitt kurz danach. Die Fertigstellung und Eröffnung des Gesamtprojekts ist für das Frühjahr 2024 geplant.

Schwierige Suche nach einem Gastronomen

Kyrillos Kaioglidis berichtete weiter, dass es zurzeit sehr schwierig ist, einen Gastronomen für das Projekt zu gewinnen. Deutlich machte der Bürgermeister auch, dass der KMD zeitnah ein „Centermanagement“ braucht, also eine Person, die sich darum kümmert, das Kultur-, Sport- und Freizeitzentrum mit allen seinen neuen Möglichkeiten mit Leben zu füllen. Dies möchte Kyrillos Kaioglidis auch kommunalpolitisch vorantreiben und einen geeigneten Menschen einstellen, der sich um die Vermarktung des KMD kümmert und für alle Akteure und Nutzende als zentraler Ansprechpartner tätig ist.

