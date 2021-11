Hilchenbach: China-Restaurant Nan King hat wieder geöffnet

Personalleiterin Aiying Wu steht am Salat-Buffet des Nan King. „Einige Gerichte sind ähnlich, aber nicht in allen Komponenten komplett gleich“, sagt sie über die neue Speisekarte.

Hilchenbach. Nach dem verheerenden Brand 2016 ist das China-Restaurant Nan King in Hilchenbach wieder geöffnet. Neuer Standort stand nie zur Debatte.

Mit dem Deutschen Hof brannte im Jahr 2016 ein Stück Hilchenbacher Stadtgeschichte nieder. Nicht nur das: Auch das China-Restaurant der Familie Wu war vom einen auf den anderen Tag vernichtet. Die Familie versprach die Wiedereröffnung des „Nan King“ – nun kann man seit Kurzem wieder dort Essen gehen.

Restaurant Nan King Hilchenbach: „Wir wollten immer in unser altes Restaurant zurück“

Schon kurz nach dem Unglück hatte die Familie deutlich gemacht, dass sie ihr Restaurant nach der Sanierung des Gebäudes wieder eröffnen möchte. Das neu errichtete Nan King ist eine Nachbildung des alten Restaurantgebäudes. An dem Standort hielt Familie Wu unter anderem wegen der zentralen und trotzdem ruhigen Lage mit guter Anbindung fest. „Darüber, in einem anderen Lokal in Hilchenbach ein Restaurant zu eröffnen, haben wir nie nachgedacht. Wir wollten immer in unser altes Restaurant zurück“, betont die Personalleiterin Aiying Wu.

Dennoch sei vieles neu. Die Speisekarte habe man geändert. „Einige Gerichte sind ähnlich, aber nicht in allen Komponenten komplett gleich.“ Die Besucher, die das Restaurant noch von früher kennen und jetzt wieder vorbei kommen, könnten sich auf ein größeres und schöneres Buffet mit einer vielseitigeren Auswahl freuen, so Aiying Wu. Es sei für jeden etwas dabei, „der gerne Chinesisch isst“. In das neue Angebot wurden beispielsweise unterschiedliche gefüllte Nudeltaschen wie Won-Tons und Won-Tans aufgenommen.

Hilchenbach: China-Restaurant Nan King freut sich auf Neustart

Die Zeit nach dem Brand war sehr schwierig für die Familie. Sich von all den Erinnerung für immer zu verabschieden, sei ihnen besonders schwergefallen. Aber sie fasste wieder Mut: „Wir haben schnell nach vorne geguckt und uns auf das neue Projekt konzentriert“, berichtet Aiying Wu. Es habe viele Vorstellungen gegeben, wie das neue Restaurant aussehen soll.

Der Umbau und die Umsetzung der Idee seien planmäßig verlaufen. „Das Endergebnis gefällt uns sehr gut“, erklärt die Personalleiterin. Der vordere Teil des Restaurants, der zur B 508 zeigt, musste lediglich saniert werden. Er sei bei dem Brand nicht komplett ausgebrannt, so Aiying Wu. Der hintere Gebäudeteil samt Küche, Theke und Buffetbereich wurde aus den Trümmern neu errichtet.

Bis dahin war es ein langer, anstrengender Weg. „Der Umbau hat fast drei Jahre gedauert, dann kam Corona und verzögerte die Eröffnung weiter“, sagt Aiying Wu.

Nan King in Hilchenbach: Nur positives Feedback nach Eröffnung

„Für uns ist es schön, wieder auf zu haben und bekannte Gäste wieder begrüßen zu können.“ Viele der früheren Stammgäste seien neugierig zur Eröffnung gekommen, um sich das neue Ambiente anzugucken. Sie seien darüber erstaunt gewesen, dass das Restaurant in einem neuen Glanz erstrahlt und ganz anders als noch vor fünf Jahren aussieht, erzählt Aiying Wu. Bis jetzt habe die Personalleiterin nur positives Feedback zur neuen Gestaltung des Nan Kings bekommen. „Unsere Gäste betonen, dass sie froh sind, jetzt wieder bei uns essen zu können.“

Für die Zukunft wünscht sich die Familie „ein volles Haus mit netten Menschen“, dass immer viel los ist in ihrem Restaurant. Sie hofft darauf, dass nach der langen Pause wieder rund um die Uhr viel zu tun ist und dass kein erneuter Lockdown kommt. Denn das würde das Vorhaben der Familie erneut stilllegen. Gerade überwiegt aber die Freude darüber, dass sie ihr Lokal am alten Standort wieder eröffnen konnten. Fünf Jahre nach dem verheerenden Brand.

Hilchenbach: Restaurantbetreiber halten an Heimat fest

Die Familie lebte schon vor dem Brand in Hilchenbach. Ihre Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes war nicht mehr zu retten. Die Familie musste also auch im Privatleben noch einmal von vorne anfangen und ist deshalb dankbar für Unterstützung der Stadt, gerade in der Zeit kurz nach dem Brand (wir berichteten). Hilchenbach zu verlassen, kam für Familie Wu nie in Frage, so Aiying Wu.

„Seit über 10 Jahren ist der Ort unser zu Hause. Wir fühlen uns hier wohl – Hilchenbach ist unsere Heimat.“ So lebt die Familie nach wie vor zentral in Hilchenbach. Für den Übergang, in der Zeit der Sanierungsarbeiten, arbeitete sie in einem anderen Restaurant in Attendorn.

