Hilchenbach: Der neue Pfarrer zieht gerade ins Pfarrhaus ein

Hilchenbach Mit Herbert Scheckel geht der letzte Pfarrer einer ganzen Generation in Pension. Sein Nachfolger wird in einem Festgottesdienst eingeführt.

Die Evangelische Kirchengemeinde Hilchenbach lädt für Sonntag, 4. Februar, zum Festgottesdienst um 14 Uhr ein. In der evangelischen Kirche am Kirchplatz wird Pfarrer Christian Weber als neuer Hilchenbacher Pfarrer von Superintendent Peter-Thomas Stuberg in sein Amt eingeführt. Im Anschluss ist ein Empfang im Gemeindehaus An der Sang geplant.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Christian Weber wechselt aus dem Minden-Ravensberger Land in seine alte Heimat, das Siegerland, zurück – der 54-Jährige stammt aus Neunkirchen und war zuletzt Gemeindepfarrer bei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Hartum-Holzhausen. Er und Ehefrau Birgit, die Förderschullehrerin ist, ziehen in dieser Woche ins Pfarrhaus an der Rothenberger Straße ein, das Pfarrer Hans-Jürgen Uebach 2022 verlassen hat.

Nur noch ein Pfarrer für große Kirchengemeinde Hilchenbach

Nach Rüdiger Schnurr, der 2018 in Pension ging, und Hans-Jürgen Uebach wird Herbert Scheckel am 30. Juni in den Ruhestand treten – damit wird der Generationswechsel in Hilchenbach vollständig. Die evangelische Kirchengemeinde Hilchenbach ist mit rund 4600 Gemeindegliedern eine der großen Gemeinden im Kirchenkreis. Sie wird künftig dennoch nur einen Pfarrer haben, der von Andreas Weiß, dem Pfarrer der Nachbargemeinde Müsen-Dahlbruch, unterstützt werden soll.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland