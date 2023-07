Hilchenbach: Die schönsten Bilder vom Schützenfest

Der Schützenverein Hilchenbach feiert an drei Tagen sein Schützenfest 2023. Schützenkönig wird mit dem 444. Schuss Ralf Neus.

Schützenfest 2023 in Hilchenbach

Der Schützenverein Hilchenbach feiert an drei Tagen sein Schützenfest 2023. Schützenkönig wird mit dem 444. Schuss Ralf Neus.

Beim Schützenfest in Hilchenbach gibt es Königsschießen, viel Musik und gute Stimmung. In unserer Bilderstrecke springt der Funke über.

Beim Schützenfest in Hilchenbach holt sich Ralf Neus mit dem 444. Schuss den Titel. Tochter Melissa Neus wird das Regentschaftsjahr über an seiner Seite stehen.

Hilchenbach. Der Schützenverein Hilchenbach feiert und viele Gäste sind dabei. Dass die Stimmung großartig ist, beweisen unsere Bilder vom Geschehen.

Der Kampf um den Titel zum neuen Schützenkönig ist am Samstagabend ein langer und spannender Weg. Nach mehreren Stunden und 444 Schuss wird der Königsvogel schließlich von Ralf Neus von der Stange geholt. Tochter Melissa Neus wird das folgende Regentschaftsjahr an der Seite des neuen Schützenkönigs stehen.

Mit dem 13. Schuss hatte Marc Stücher zu Beginn die Krone vom Kopf des Vogels geschossen. Das Zepter sicherte sich Tom Geyer mit dem 42. Schuss, den Reichsapfel Sven Asche mit dem 51. Schuss. Peter Fuhr traf mit dem 59. Schuss den rechten Flügelpreis, den linken mit dem 60. Schuss Patrick Müller. Dann legten die ehrgeizigen Schützen auf den rechten Flügel an, der schließlich mit dem 232 Schuss aus dem Kleinkalibergewehr von Andreas Decker vom Rumpf des Holzvogels getrennt wurde. Mit dem 352. Schuss fiel der linke Flügel, geschossen von Sebastian Klein. Den Schwanz schoss Sandra Ranke mit dem 365. Schuss ab.

Schützenfest Hilchenbach: Teilnehmer legen auf mehrere Holzvögel an

In diesem Jahr waren die beiden von der Schreinerei Müller gebauten Vögel wohl aus besonders hartem Holz. Zumindest der Königsvogel. Im Vorfeld zum Vogelschießen waren noch zwei Vögel zur Strecke gebracht worden: Altersschützenkönig wurde Ulrich Otto, den Wallensteins-Lager-Vogel durfte Sven Asche mit nach Hause nehmen.

Am Samstag zeigten auch beim Gästevogel wieder viele Teilnehmer ihre Treffsicherheit, darunter auch Mitglieder befreundeter Vereine. Laura Wagner schoss recht flott mit dem 26. Schuss den Kopfpreis. Mit dem 51. Schuss traf Sylvia Rosenkranz den rechten Flügel, den linken schoss Luca Sonnabend mit dem 68. Schuss ab. Max Münker sicherte sich mit dem 72. Schuss den Schwanzpreis. Außerdem holte er mit dem 215. Schuss den Gästevogel von der Stange.

Hilchenbach: Schützenfest mit stimmungsvollem Umzug durch die Stadt

Nach den Ehrungen, vorgenommen von André Jung und Heiner Saßmannshausen, wurde am Abend noch ordentlich gefeiert. Stimmung machte DJ Philip Torero. Zuvor hatten die Bergknappenkapelle Niederschelden sowie der Spielmannszug des TuS Hilchenbach das Schützenfest musikalisch umrahmt und am Samstagmittag beim Festzug durch Hilchenbach begleitet. Am Alten Friedhof wurde ein Kranz niedergelegt. Pfarrer Herbert Scheckel sprach einige Worte des Gedenkens.

Begonnen hatte das Schützenfest am Freitagabend mit der Bierprobe auf der Gerichtswiese. Bereits hier hatte DJ Philip Torero aufgelegt. Als Live-Act gab es einen Auftritt von Asphalt Anton, der die Hilchenbacher Schützen und einige auswertige Gäste anheizte. Am Sonntag begann der letzte Tag des Schützenfestes mit einem Gottesdienst auf der Gerichtswiese, gefolgt von einem Frühschoppenkonzert mit der Bergknappenkapelle Niederschelden. Gestärkt mit Erbsensuppe wurde am Nachmittag das neue Königspaar mit einem Schützenumzug zur Schützenhalle gebracht, wo im Anschluss beim Kommersnachmittag Spiel, Spaß und gute Laune für Jung und Alt auf dem Programm standen.

