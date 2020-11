Hilchenbach: Die Zukunft für die Wilhelmsburg ist hybrid

Hilchenbach. Stadtbücherei, Museum und Archiv investieren in digitale Technik. Sparkasse Siegen spendet fast 20.000 Euro.

Einen Scheck von 19.600 Euro hat Daniel Müller , Vertriebsdirektor der Sparkasse Siegen , für die drei Einrichtungen in der Wilhelmsburg mitgebracht. „Angebote in Hilchenbach zu unterstützen, ist für mich eine besondere Herzensangelegenheit“, merkte Daniel Müller an – er war Vorstand der ehemaligen Stadtsparkasse. Die Spende ging an den Bürgerverein, der selbst auch eine Zuwendung von 1000 Euro bekam.

Bürgerverein richtet Blick auf Kulturellen Marktplatz

Thomas Klein als Vorsitzender des Bürgerverein s hatte doppelten Grund zur Freude: „Für den Bürgerverein ist wichtig, dass nun endlich mit dem Abriss des Gebäudekomplexes am Bernhard-Weiss-Platz in Dahlbruch begonnen wurde. So können wir uns endlich für das Projekt Kultureller Marktplatz in Dahlbruch engagieren. Auch dafür ist die Sparkasse für uns jetzt und in Zukunft ein sehr wichtiger Partner.“

Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis denkt insbesondere an digitale Nutzungsmöglichkeiten in der Wilhelmsburg, aber auch im Bürgerservice allgemein. „Den Bürgern soll ermöglicht werden, viele Dinge auch übers Internet wahrzunehmen und erledigen zu können.“ Hans-Jürgen Klein als zuständiger Fachbereichsleiter für die Wilhelmsburg kündigte an, dass die Angebote von Archiv, Bücherei und Museum „hybrid“ weiterentwickelt werden sollen: „Den persönlichen Besuch der Menschen zu ermöglichen, bleibt für uns ganz wichtig. Digitale Nutzungen verstehen wir als sinnvolle Ergänzung hierzu.“ Daniel Müller überzeugt sich persönlich von der „Geldanlage“ der Sparkasse: „Das gesellschaftliche Leben vor Ort auf vielfältige Art und Weise zu unterstützen, gehört zur Sparkassen-DNA.“

Das bewegt sich in der Wilhelmsburg

Stadtarchiv arin Verena Hof-Freudenberg legt mit der „Digitalisierung“ einen Schwerpunkt in ihre Arbeit. Doch zuvor gilt ihre Sorge dem Erhalt des Archivguts. So hat sie eine Tiefkühltruhe angeschafft, um die neu einzulagernden Akten fürs Archiv von Silberfischen durch Einfrieren freizuhalten. Dieses Jahr soll ein neues Thermohygrometer gekauft werden, um die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit im Archiv optimal halten zu können.

Büchere ileiterin Birgit Latz wird nicht nur weitere Medien anschaffen, sondern auch eine neue höhenverstellbare Verbuchungstheke.

Museum sleiterin Jutta Behren-Sarkodieh kann sich den Einsatz der Sparkassen-Spende für eine „Erlebniswelt Museum“ vorstellen, die verstärkt Familien mit Kindern zu einem Besuch in die Wilhelmsburg lockt und ihnen dort spannend und mit digitaler Unterstützung die Stadtgeschichte Hilchenbachs näher bringen soll.

