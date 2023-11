Hilchenbach: Doch keine Absage – Eltern retten Martinszug

Hilchenbach Der Martinszug der Hilchenbacher Florenburgschule war schon abgesagt. In letzter Minute springen die Eltern ein.

Es gibt nun doch einen Martinszug in Hilchenbach. Die Florenburgschule hatte die Veranstaltung zunächst abgesagt, weil die Folgen des Wasserrohrbruchs auf dem Schulgelände nicht absehbar waren.

Nun sind die Eltern eingesprungen, der Förderverein tritt an der Stelle der Schule als Veranstalter auf. „Die Kinder haben sich sehr darauf gefreut“, berichtet Tommy Aderhold, Vorsitzender des Fördervereins, der auch in diesem Jahr wieder für Beleuchtung und Bewirtung auf dem Schulhof gesorgt hätte. Den Viertklässlern, die während der Corona-Jahre auf die Martinszüge verzichten mussten, wird so wenigstens ein verkürzter Fackellauf ermöglicht: mit St. Martin zu Pferd vom Marktplatz durch Bruchstraße und Unterzeche zur Alloheim-Seniorenresidenz, wo die Kinder Martinslieder singen und der Posaunenchor spielt.

