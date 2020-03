Hilchenbach: Einsatz wegen verbranntem Essen auf dem Herd

Hilchenbach. Kurz nach 5 Uhr weckt ein lautes Piepsen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Hilchenbach, im Treppenhaus riecht es nach Rauch.

Verbranntes Essen auf dem Herd löste am Montagmorgen, 23. März, den Heimrauchmelder sowie einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus.

In der Wohnung einer älteren, demenzkranken Frau in dem Mehrfamilienhauses in der Herrenwiese in Hilchenbach war um kurz nach 5 Uhr lautes Piepsen zu hören. Außerdem soll es auch im Treppenhaus nach Rauch gerochen haben, erklärte die Polizei vor Ort. Die Feuerwehr rückte mit 34 Einsatzkräften aus Hilchenbach, Vormwald und Dahlbruch zur Einsatzstelle aus.

Seniorin wird ins Krankenhaus gebracht

Zehn der insgesamt 22 gemeldeten Bewohner brachten sich kurze Zeit außerhalb des Gebäudes in Sicherheit. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür der älteren Dame auf und fand sie in ihrer Wohnung. Nach einer ausführlichen Untersuchung wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Mittels eines starken Lüfters wurde das Haus durchgelüftet. Die Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen.

