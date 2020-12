Der Rat hat in einer Sondersitzung die Hilchenbach er Mitglieder der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes bestellt: Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, Tim Lukas Debus (SPD), Oliver Schneider (CDU) und Ulrich Bensberg (UWG). In den Verwaltungsrat soll Udo Hoffmann (SPD), der bisherige Stadtkämmerer, entsendet werden, seine Stellvertreter sind Arne Buch (CDU) und das bisherige Verwaltungsratsmitglied Heinz Jürgen Völkel (UWG).

Die Sitzung musste kurzfristig anberaumt werden, weil beim Wechsel im Bürgermeisteramt die anstehenden Termine der Sparkassengremien anscheinend übersehen worden warten. Zur Vergabe der begehrten Mandate – lukrativ ist besonders der Verwaltungsrat mit 600 Euro Sitzungsgeld – hatten sich die Fraktionen im Vorfeld auf einen gemeinsamen Vorschlag geeinigt. Udo Hoffmann wird turnusmäßig den stellvertretenden Vorsitz im Verwaltungsrat übernehmen. Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat ist Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis.

Hilchenbacher Rat schrumpft um acht Mitglieder

Erstmals seit dem Ausbruch der Corona -Pandemie versammelte sich der Rat wieder im Ratssaal, der zur Einhaltung der Schutzbestimmungen umgestaltet worden ist. Jeden Stadtverordneten umgibt nun von drei Seiten eine Glaswand. Über den Sommer war der Rat in die Aula der Carl-Kraemer-Realschule umgezogen, um dort die erforderlichen Abstände einzuhalten. Bis zur Kommunalwahl waren 40 Stadtverordnete unterzubringen. Am 13. September wurde nur noch in 16 statt bisher 19 Bezirken gewählt, wegen der gesunkenen Einwohnerzahl wurde die Zahl der Mandate auf 32 verkleinert, die nicht mehr – wie 2014 – um Überhang- und Ausgleichsmandate erhöht werden musste.

Insgesamt 15 Ratsmitglieder der letztem Wahlperiode sind nun nicht mehr im Amt. Marc Stefan Debus (SPD), Andrea Scholl (UWG), Wolfgang Weber (CDU), Dirk Roth (SPD), Ernst Erich Becker (SPD), Klaus Stötzel (SPD) und Ralph Müller (CDU) wurden jetzt verabschiedet. Dienstälteste waren Klaus Stötzel mit 30 und Wolfgang Weber mit 28 Jahren. Stötzel war zudem 16, Weber fünf Jahre lang stellvertretende Bürgermeister. Weitere ehemalige Ratsmitglieder sollen zu einem späteren Zeitpunkt verabschiedet werden.

