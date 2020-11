Hilchenbach: Familienstreit eskaliert, Hund beißt Polizist

Hilchenbach. Ein Mann behindert in Hilchenbach die Versorgung einer Verletzten derart, dass die Polizei gerufen wird. Auch die Beamten haben ihre Mühe mit ihm

Ein bereits länger andauernder Streit zwischen zwei Familien war der Grund für einen Einsatz der Polizei und des Rettungsdienstes am Montag, 2. November, in Hilchenbach.

Gegen 18.20 Uhr gerieten die beiden Parteien wiederholt zunächst in einen verbalen Streit, der dann in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Weil eine Frau dabei verletzt wurde, musste der Rettungsdienst hinzugezogen werden. Ein 26-jähriger Beteiligter der Streitigkeiten behinderte dabei laut Polizeiangaben massiv die Behandlung der Verletzten durch die Notfallsanitäter im Hausflur. Ohne polizeiliche Hilfe war es für die Sanitäter nicht möglich, die Frau zu versorgen.

Polizist von Mann ins Gesicht geschlagen, Beamte übelst beleidigt

Beamte der Wache Kreuztal wurden durch den 26-Jährigen ebenfalls aufs Übelste beleidigt, so die Polizei weiter. Einen Platzverweis ignorierte er. Die Polizisten wollten den Mann in Gewahrsam nehmen, um überhaupt eine Versorgung der Verletzten ermöglichen zu können. Dagegen wehrt sich der 26-Jährige handgreiflich, beleidigte einen Beamten, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und trat um sich.

In der Wohnung befand sich noch der Schäferhund des Mannes. Dieser biss den Polizisten in die Hand. Die Verletzung war so massiv, dass er ärztlich behandelt werden musste und zurzeit keinen Dienst versehen kann.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.