Hilchenbach: Feuer in Wohnung – Ursache: Zigarettenasche

Vormwald. In einer Kellerwohnung in Hilchenbach hat es gebrannt. Ein 61-jähriger Bewohner musste ins Krankenhaus.

Bei einem Kellerbrand an der Vormwalder Straße in Hilchenbach-Vormwald ist am Mittwochmorgen um kurz vor 6 Uhr ein 61-jähriger Bewohner verletzt worden. Er kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Mit dem Einsatzstichwort „Feuer 4 – Kellerbrand“ waren die Einheiten der Feuerwehr Vormwald, Grund, Hilchenbach und Dahlbruch gegen 5.52 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Ein Rettungswagen sowie die Polizei rollten ebenfalls zu der Einsatzadresse. Vor Ort fand ein Trupp unter Atemschutz in einer Kellerwohnung einen 61-Jährigen vor, der durch die Einsatzkräfte an den Rettungsdienst übergeben wurde.

Nachbarin ruft die Feuerwehr

Bei der weiteren Erkundung wurde der Brandort im Bereich einer Küche entdeckt. Dort waren durch heiße Asche einer Zigarette, so die Polizei, Gegenstände in Brand geraten. Brot in einer Tüte, Papier und weiteres Kleinzeug wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht und erneut abgelöscht, nachdem bereits in der Wohnung mit einem Kleinlöschgerät erste Löschmaßnahmen erfolgt waren.

Den Notruf gewählt hatte eine Mieterin in einem oberen Stockwerk, die durch den Qualm durch das Treppenhaus auf das Feuer aufmerksam geworden war. Da zu diesem Zeitpunkt der Mieter auf Klopfen nicht reagierte und sie nicht in die Wohnung gehen wollte, rief sie die Feuerwehr, die wohl Schlimmeres verhindert hatte.

