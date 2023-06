Hilchenbach: Feuer – Wäschetrockner brennt lichterloh

Feuerwehreinsatz Auf dem Einstuhl in Hilchenbach: Ein Wäschetrockner steht in Flammen.

Hilchenbach. Das Piepen des Rauchmelders beendet den sommerlichen Nachmittag auf der Terrasse – zu spät.

Dichte Rauchwolken drangen am Sonntagnachmittag aus dem Dachstuhl sowie Dachfenster eines Wohnhauses in der Straße Auf dem Einstuhl in Hilchenbach. Der Hausbesitzer hatte mit seiner Tochter auf der Terrasse gesessen, als sie das Piepen eines Rauchmelder alarmierte. Beim Nachschauen sahen sie, dass Rauch das Dachgeschoss eingehüllt hatte. Der Wäschetrockner brannte lichterloh. Versuche, das Feuer mit einem Feuerlöscher einzudämmen, misslangen.

Erheblicher Sachschaden

Innerhalb weniger Minuten trafen die Löscheinheiten aus Hilchenbach, Dachbruch und Vormwald an der steilen Straße ein. Das Feuer hatten die Einsatzkräfte schnell gelöscht. Sie konnten ein Ausbreiten auf den Dachstuhl verhindern, dennoch entstand durch den schwarzen Rauch sowie das Feuer erheblicher Sachschaden. Nachdem der Wäschetrockner gelöscht und abgekühlt war, schleppten die Einsatzkräfte das Gerät nach draußen und fluteten es sicherheitshalber noch einmal mit Wasser. Der Hausbesitzer sowie seine Tochter wurden in Rettungswagen medizinisch betreut.

