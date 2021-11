Vier Gäste des FKK-Clubs wurden wegen Verdachts auf Kohlenmonoxid-Vergiftung in Rettungswagen untersucht.

Feuerwehr Hilchenbach: Feuerwehreinsatz nach Verpuffung in Sauna-Club

Hilchenbach. Ein Gas-Austritt in einem FKK-Sauna-Club in Hilchenbach hat am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Mehrere Rettungswagen vor Ort.

Vier Personen aus einem FKK-Sauna-Club in Hilchenbach-Vormwald sind am Donnerstagabend mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in Rettungswagen untersucht und zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gefahren worden.

Gegen 21 Uhr waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Gebäude an der Vormwalder Straße gerufen worden. Durch eine Verpuffung an einer Heizungsanlage hatte es im Haus nach Gas gerochen. Daraufhin wurde mit einem Notruf die Rettungskette in Gang gesetzt.

Feuerwehreinsatz in FKK-Sauna-Club war schnell wieder beendet

Mehrere Feuerwehrfahrzeuge aus Hilchenbach, Vormwald und Dahlbruch eilten an die Einsatzstelle. Einsatzkräfte unter Atemschutz nahmen im Gebäude Messungen vor. Am Ende waren vier Rettungswagen vor Ort, die durch den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst koordiniert wurden.

Für die Dauer des Einsatzes war die Vormwalder Straße vor dem besagten Sauna-Club halbseitig gesperrt worden. Gegen 21.13 Uhr war der Einsatz beendet.

