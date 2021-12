Hilchenbach: Fußgängerin (82) angefahren und getürmt

Nach dem Unfall in Hilchenbach bittet die Polizei in Kreuztal um Mithilfe. (Symbolbild)

Hilchenbach. Auf einem Supermarktparkplatz in Hilchenbach fährt ein Unbekannter eine Seniorin an. Die Frau stürzt und wird verletzt, der Unbekannte flieht.

Eine 82-jährige Fußgängerin ist am Montag, 20. Dezember, gegen 9.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes In der Herrenwiese in Hilchenbach von einem Auto angefahren worden.

Laut Polizeiangaben nutzte die Frau einen Fußgängerüberweg, als sie von hinten von einem Fahrzeug angestoßen wurde. Die 82-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Das Fahrzeug entfernte sich. Passanten eilten der Dame zur Hilfe.

Polizei in Kreuztal bittet um Mithilfe

Der Autofahrer konnte bislang nicht ermittelt werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und einer Verkehrsunfallflucht.

Hinweise nehmen die Beamte unter 02732/909-0 entgegen.

