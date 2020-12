Hilchenbach: Gedächtniskurs kommt wegen Corona mit der Post

Gudrun Roth, Leiterin der Senioren-Service-Stelle in Hilchenbach, möchte mit verschiedenen Aktionen älteren Menschen in der Corona-Zeit Mut machen.

Hilchenbach Die Senioren-Service-Stelle Hilchenbach unterstützt ältere Menschen mit verschiedenen Aktionen in der Corona-Zeit

„Ich schmelz dahin wenn ich an dich denk“ ­– Eine Karte mit diesem Spruch – darauf das Bild eines Schneemannes aus Süßigkeiten, der in der Schaumkrone eines Cappuccinos versinkt – dürfte in den vergangenen Tagen so mancher Hilchenbacher in seinem Briefkasten gefunden haben. Die Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach hat solche Karten im Rahmen der Aktion „…schreib doch mal wieder – vereint gegen Einsamkeit“ kostenlos verteilt, zusammen mit dem Aufruf, sie zu beschriften und zu verschicken. Mit verschiedenen Aktionen möchte Gudrun Roth, Leiterin der Senioren-Service-Stelle, den Menschen helfen, durch die Corona-Zeit zu kommen und dabei fit zu bleiben.

Postkarten gegen die Corona-Einsamkeit

„Gerade diejenigen, die vorher schon einsam waren, die trifft es am härtesten“, sagt Gudrun Roth. Für einsame Menschen können die Weihnachtsfeiertage regelrecht zur Qual werden, Corona und die damit verbundenen Einschränkungen dürften dieses Phänomen noch verstärken. Auf Besuche bei den Großeltern besser zu verzichten, wird seit Ausbruch der Pandemie geraten. So besteht nicht nur für die körperliche Gesundheit Gefahr, sondern auch für die geistige.

Gudrun Roth möchte dem entgegenwirken. Seit 2012 leitet sie die Senioren-Service-Stelle in Hilchenbach. Diese Aufgabe, die zuvor noch ehrenamtlich erfüllt wurde, ist für sie mehr als nur ein Job. Viele Kontakte und Freundschaften hat sie seitdem bereits geknüpft. Daher weiß sie aus erster Hand, wie belastend die Zeit für viele Senioren ist, auch für die, denen es eigentlich gut geht. Roth möchte helfen, trotz allem eine positive Grundhaltung zu bewahren, deshalb hat sie die Kartenaktion ins Leben gerufen. Eine nette Botschaft im Briefkasten könne viel bewirken. Und auch das Schreiben der Karten an sich und der Spaziergang zur Post oder direkt zum Empfänger kann dem Absender selbst Mut machen.

Aneinander zu denken und zu zeigen „Wir sind nicht allein“, das könne beim Durchhalten schon helfen, sagt Roth. Eine andere Aktion ist das Telefonieren gegen die Einsamkeit. Dabei versucht sie, Telefonpaten für Senioren für regelmäßige Gespräche zu finden. Denn bei manchen sei schon ein erhöhter Redebedarf vorhanden, sagt Roth. Alle Hilchenbacher Vereine hat sie dafür kontaktiert, immerhin über 160 Adresse, damit diese das Konzept an ihre Mitglieder weiterreichen.

Gedächtniskurse in Hilchenbach

Neben dem Kampf gegen die Einsamkeit ist ein weiteres Anliegen von Gudrun Roth, den Senioren dabei zu helfen, geistig fit zu bleiben. Deshalb führt die Senioren-Service-Stelle seit Jahren regelmäßig Gedächtniskurse durch. Immer im Frühjahr und im Herbst starte jeweils zwei Kurse, die aus acht bis zehn Treffen bestehen. Seit Roth im Amt ist, arbeitet sie mit der zertifizierten Gedächtnistrainerin Anja Reitz zusammen.

„Es muss eine Vertrauensbasis da sein“, sagt Gudrun Roth. Es gehe schließlich auch um Defizite. Die Teilnehmer müssen sich untereinander und auch der Trainerin vertrauen, damit es nicht unangenehm ist, wenn auch mal etwas nicht funktioniert. Das Training umfasst geistige Herausforderungen wie das Zusammensetzen von Wortschnipseln, aber auch körperliche Übungen.

„Es macht einfach Spaß, dorthin zu gehen“, sagt Gudrun Roth. Im Laufe der Zeit haben sich auch Gruppen gebildet, die Teilnehmer freuen sich auf das Wiedersehen. Diese soziale Komponente wiederum hilft auch gegen potentielle Einsamkeit. Nachdem in diesem Jahr vieles nicht stattfinden konnte, waren die Teilnehmer froh, als es im Herbst wieder losging, berichtet Roth. Da trafen sich die Teilnehmer ausnahmsweise im Ratssaal, nicht wie sonst im Trauzimmer in der Wilhelmsburg. Umso bedauerlicher fanden es alle, als im November der Kurs wieder abgebrochen werden musste.

Alternativen im Lockdown

Deshalb überlegten Gudrun Roth und Anja Reitz, was sie den Kursteilnehmern in der Zwangspause bieten können und entwickelten Aufgaben für zuhause, die sie den Senioren per Post zuschicken. Darunter ein farbenfrohes Puzzle zum Ausschneiden und einen Text, der entziffert werden muss. Hier ein Auszug:

fuA nesiersbualrU raw hci tsnie thcadeb,

stets nekcapuznie, saw hcim hcilkcülg thcam.

neniE tfitsneppiL, ned nettahcsdiL, eid esodreduP,

eid etfüD hcan lednevaL dnu hcan esoR,

hcua nehcfötemerC rüf ned gaT dnu rüf eid thcaN,

znag hcafnie sella, saw hcim hcilkcülg thcam.

Gedächtnisübungen seien übrigens in jedem Alter empfehlenswert, sagt Gudrun Roth. Einen gleichwertigen Ersatz für die Treffen stellen die Hausaufgaben natürlich nicht da. „Die Atmosphäre kriegt man zuhause nicht hin“, sagt sie und verspricht: „Sobald wir weitermachen können, machen wir weiter.“

Bis dahin hofft Gudrun Roth, dass möglichst viele Menschen die Angebote nutzen, die sie sich für den Lockdown überlegt hat. So wie die Postkarten. Viele seien schon abgeholt worden, sie habe aber auch noch einen Vorrat. Nicht alle Karten tragen übrigens so gewagte Botschaften wie die mit dem Schneemann. Auf einer anderen steht beispielsweise „Neuer Tag, Neues Jahr, Neuer Mut“. Und eine andere wünscht einfach „Frohes Fest“.