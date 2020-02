Sturm Sabine Hilchenbach: Ginsburgstraße in Grund weiter gesperrt

Grund. Die Ginsburgstraße im Hilchenbacher Ortsteil Grund bleibt nach wie vor in Teilen gesperrt. Grund sind die Aufräumarbeiten nach Sturm Sabine.

Aufgrund der nach dem Sturm Sabine notwendigen Baumfäll- und Aufräumarbeiten bleibt die Kreisstraße 31, die Ginsburgstraße, von der Ortsmitte im Stadtteil Grund bis zur Einmündung ins Gewerbegebiet „Vordere Insbach“, Grunder Straße, noch bis Dienstag, 18. Februar, etwa 18 Uhr voll gesperrt.

Das Gewerbegebiet ist über die Kreisstraße 31 weiterhin erreichbar. Die betroffene Haubergsgenossenschaft Grund, der Landesbetrieb Straßen NRW und die Stadt Hilchenbach haben dies in einem Ortstermin am 14. Februar entschieden. Die letzten Fällarbeiten werden noch durchgeführt. Am kommenden Dienstag wird das angefallene Holz dann noch abgefahren.

Die Haubergsgenossenschaft Grund bittet um Verständnis für diese Vollsperrung. Der Stadtteil Grund ist bis dahin durch Umfahrung auf der Bundesstraße B 508 über Hilchenbach und Vormwald erreichbar.

