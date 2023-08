Hilchenbach: Heinrich Weiss ist stolz auf die SMS group

Dahlbruch. Heinrich Weiss erneuert zum Jubiläum der SMS group das Bekenntnis zu den Wurzeln in Dahlbruch.

Mit einem großen Familientag und einem kurzweiligen Festakt hat die SMS group am Samstag ihr 150-jähriges Bestehen nachgefeiert. Aufgrund der Corona-Pandemie mit etwas Verspätung, dafür aber in keinster Weise klein. Denn auf dem Firmengelände wurde den Besuchern an diesem Tag ein buntes Programm geboten.

Das Unternehmen blickt auf eine stolze Geschichte zurück, die 1871 mit einem kleinen Schmiedebetrieb im Siegerland begann. Heute zählt das Unternehmen mit weltweit mehr als 14.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den führenden Technologieunternehmen für die Metall- und Stahlindustrie.

Heinrich Weiss: Kein Erfolg ohne gute Mitarbeiter

Heinrich Weiss, der 1973 nach dem Tod seines Vaters mit gerade einmal 32 Jahren nach der Fusion von Schloemann AG und Siemag im Jahre 1974 als Vorstandsvorsitzender an die Spitze des Unternehmens rückte und den Konzern SMS group aufgebaut hat, eröffnete den offiziellen Festakt nach einem musikalischen Einmarsch des Spielmannszugs des TuS Hilchenbach. „Hier in Dahlbruch liegen die Wurzeln. Der Standort hat immer eine herausragende Rolle gespielt. Wichtig ist uns, der Familie Weiss, immer der Umgang mit den Mitarbeitern gewesen. Ohne die vielen guten Mitarbeiter wären wir heute nicht so erfolgreich auf dem Weltmarkt“, erklärte Heinrich Weiss. Weiss sprach die letzten zehn Jahre an,in denen sich auftragsmäßig und auf dem Stahlmarkt vieles verändert habe: Auch in schweren Zeiten seien die Mitarbeiter immer mehr zusammengewachsen. Das Unternehmen habe nie Schulden gemacht, nie Kredite aufgenommen und immer ein klares Ziel vor Augen gehabt.

Auch in den Worten von Edwin Eichler (Aufsichtsratsvorsitzender der SMS group), Burkhard Dahmen (CEO der SMS group), Jochen Burg (ab 1. Oktober neuer CEO der SMS group) und Kyrillos Kaioglidis (Bürgermeister der Stadt Hilchenbach) ging es in einem Rückblick und einem Ausblick in die Zukunft um die gute Firmenphilosophie.

SMS bringt auch die Stadt Hilchenbach voran

Die SMS ist zu einem festen Platz in Hilchenbach geworden. Neben einem guten Arbeitgeber für rund 1900 Arbeitnehmer, von denen viele in Hilchenbach wohnen, sei die SMS auch ein Antrieb für die Stadt Hilchenbach. Kyrillos Kaioglidis nannte unter anderem die großzügige Spende für den Kulturellen Marktplatz in Dahlbruch, für PC an Hilchenbacher Schulen und die beachtliche Summe, mit der eine neue Drehleiter für die Feuerwehr Dahlbruch mitfinanziert werde. Mit Live-Musik, guten Essen, Einblicke in die verschiedenen Arbeitsplätze in den Werkshallen und einigen Büros, wurde den Besuchern den Tag über ein breites Programm geboten.

