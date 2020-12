Hilchenbach: Helberhausen bekommt eine eigene Kita

Helberhausen. Die Zahl der Anmeldungen reicht aus: Das Jugendamt gibt das Startsignal für eine neue Kita in Helberhausen.

Helberhausen bekommt eine Kita: Bereits zu Beginn des neuen Kita-Jahres, am 1. August 2021, soll die Einrichtung auf dem Gelände ehemaligen Grundschule an den Start gehen. „Alle Eltern in Siegen-Wittgenstein, die ein Betreuungsangebot für ihr Kind wünschen, werden von uns ein entsprechendes Angebot erhalten“, betont Landrat Andreas Müller. „Das ist das Versprechen des Kreises und das lösen wir mit einer Kita in Helberhausen nun an einem weiteren Standort in Siegen-Wittgenstein ein“, so Müller.

Die Weichen für die neue Einrichtung wurden jetzt in einem Abstimmungsgespräch zwischen dem Bürgermeister der Stadt Hilchenbach, Kyrillos Kaioglidis, dem Beigeordneten Christoph Ermert und Pia Cimolino, Jugendamtsleiterin des Kreises Siegen-Wittgenstein, gestellt.

Einige Familien aus Helberhausen hatten sich zuvor an das Kreisjugendamt gewandt. Ihr Wunsch: Ihre Kinder sollten vor Ort auf dem Schulgrundstückbetreut werden. „Dieser Wunsch wurde auch noch einmal an mich persönlich herangetragen, als ich dieses Jahr im Rahmen meiner Sommertour in Helberhausen zu Gast war“, erzählt Landrat Andreas Müller.

30 Anmeldungen – Start mit „Nestgruppe“

Der Kreishauschef hatte den Vertretern der Dorfvereine das weitere Vorgehen und die Anmeldemöglichkeiten für eine Kita erläutert. Zunächst musste geprüft werden, ob genügend Eltern Interesse an einem Betreuungsplatz in der neuen Einrichtung bekunden. Helge Klinkert, Kreis-Dezernentin für Schule, Bildung, Soziales und Jugend, nahm im Sommer deshalb die mögliche „N.N. Kita Helberhausen“ in das Online-Anmeldeportal des Kreisjugendamtes „siwi-webkita.de“ mit auf.

Mit Erfolg, wie Helge Klinkert nun mitteilen konnte: „Uns liegen aktuell 30 Anmeldungen für das nächste Kindergartenjahr vor.“ Darunter befinden sich 16 Anmeldungen für Kinder im Alter von drei Jahren bis Schuleintritt (ü3-Kinder), die bis auf eines alle schon eine andere Kita besuchen. Unter den 14 u3-Kindern sind auch einige unter Zweijährige. „Aus diesem Grund planen wir zunächst mit einem Angebot nur für unter dreijährige Kinder, voraussichtlich als sogenannte ‚Nestgruppe‘, damit auch die von den Eltern angemeldeten sehr kleinen Kinder aufgenommen werden können“, erläutert die Dezernentin.

Übergangslösung ist möglich

Als nächster Schritt steht nun die Suche nach einem Träger für die Kita an. Dazu führt das Kreisjugendamt ein Interessenbekundungsverfahren durch. Zudem wird die zukünftige Kita in den Bedarfsplan für das Kindergartenjahr 2021/2022 aufgenommen. „Es freut mich, dass unsere gemeinsamen Bemühungen, ein Betreuungsangebot in Helberhausen einzurichten, auf so großes Interesse gestoßen sind und wir nun mit der Realisierung beginnen können“, betont Landrat Andreas Müller.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein und die Stadt Hilchenbach weisen darauf hin, dass aufgrund der nicht vorhersagbaren Bauplanung über den Winter und anderer nicht auszuschließender Bauverzögerungen zunächst – wie auch bereits bei anderen Kita-Neubau-Projekten – eine Übergangslösung in Betracht kommen könnte.

