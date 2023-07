Stadtentwicklung Hilchenbach: Helmes Wiese – Neubauviertel an der Ferndorf

Dahlbruch. Nach dem symbolischen Spatenstich haben die Baumaschinen freie Fahrt. Die Liste der Interessierten an den 17 Bauplätzen ist lang.

Wohnen in Hilchenbach ist begehrt – vor allem bei jungen Familien“, weiß Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis. „Deshalb freue ich mich, heute gemeinsam mit den beteiligten Partnern dieses neue Baugebiet erschließen zu können.“ Zum symbolischen Spatenstich für das Neubaugebiet „Helmes Wiese“ hatten sich mit Kyrillos Kaioglidis unter anderem Tillmann Reusch von der Sparkasse Siegen und Markus Büdenbender von der S-Bauland GmbH eingefunden.

Jetzt können die Baumaschinen anrollen: Auf rund 16.000 Quadratmetern entstehen in den nächsten Monaten 17 Grundstücke, überwiegend für Einfamilienhäuser, die ab Herbst 2023 vergeben werden. Dass die Lage begehrt ist, zeigt die bereits gut gefüllte Interessentenliste. Denn das ebene Gebiet gilt trotz zentraler Lage als ruhig. Es wird über die Hillnhütter Straße erschlossen und grenzt unter anderem an den Bachlauf der Ferndorf und einen Tennisplatz. Auch eine Kindertagesstätte befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Früher war hier eine Gärtnerei

„Mit diesem Baugebiet ist es uns gelungen, ehemals brachliegende Flächen einer Gärtnerei wieder nutzbar zu machen. So tragen wir einmal mehr dazu bei, dass sich Menschen den Wunsch nach den eigenen vier Wänden erfüllen können“, freut sich Tillmann Reusch Vorstandsmitglied der Sparkasse Siegen. „Dabei übernimmt unser Haus – hier namentlich unserer Immobilienvermittlerin Susanne Klein – nicht nur die Vermarktung der Grundstücke. Als erfahrener und verlässlicher Partner beraten wir auch alle Kaufinteressenten über ihre Möglichkeiten. Unser Full-Service-Angebot reicht von der Baufinanzierung über die Beratung zu öffentlichen Fördermitteln bis hin zu bau- und gebäuderelevanten Versicherungen.“

Markus Büdenbender, Geschäftsführer der S-Bauland GmbH, bedankte sich bei allen Partnern, die den Spatenstich ermöglicht haben: „Nur durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Hilchenbach, der Sparkasse Siegen und den ausführenden Firmen Heinrich Weber Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG, Baustra GmbH und dem Ingenieurbüro Das-Fach-Werk können Menschen hier nun ein schönes Zuhause finden.“

