Hilchenbach: Hier legt die Ministerin gern Geld an

Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis (r.) zeigt Ministerin Ina Scharrenbach (3. v. l.) den neu gestalteten Dorfplatz in Vormwald, der sich schnell zu einem Treffpunkt entwickelt hat. Unter anderem nehmen auch Anke Fuchs-Dreisbach und André Jung an dem Ortstermin teil.

Hilchenbach. Ministerin Ina Scharrenbach zu Gast in Hilchenbach: Der angekündigte Schuldenschnitt könnte der Stadt helfen.

Sie kommt gerne nach Hilchenbach. Das war Ina Scharrenbach bei ihrem jüngsten Besuch erneut anzumerken. Begleitet wurde die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen von CDU-Landtagsabgeordneter Anke Fuchs-Dreisbach.

Einen Grund, warum Ina Scharrenbach wohl gerne in die Stadt am Rothaarsteig kommt, brachte Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis auf den Punkt: „Die Fördermittel des Landes sind in Hilchenbach gut angelegt, weil die Projekte umgesetzt werden und damit das Geld der Bevölkerung und deren Lebensqualität vor Ort unmittelbar zugutekommt.“ Um dies zu belegen, überreichte der Verwaltungschef der Ministerin eine Präsentationsmappe. In dieser waren die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen geförderten Projekte in Hilchenbach aus jüngster Zeit aufgeführt.

Von Spielplätzen bis zu Feuerwehrgerätehäusern

Steckbriefartig mit passenden Fotos enthalten die Unterlagen die Bezeichnung der Fördermaßnahme, den Stadtteil in Hilchenbach, die Fördersumme sowie das Jahr der Zuwendung und den Status der Umsetzung der Maßnahme von „in der Planung“ bis „abgeschlossen“. So sind in der Mappe unter anderem die geförderte Gestaltung von Themen-Spielplätzen und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der beiden Freibäder ebenso enthalten wie die Neugestaltung von Markt- und Dorfplätzen. Nicht zuletzt zählt zu den aufgeführten geförderten Projekten auch der Neubau von Feuerwehrgerätehäusern. Kyrillos Kaioglidis sieht die Mappe auch als kleines „Dankeschön“ der Stadt Hilchenbach und der Bevölkerung an die Ministerin und ihr Ministerium für die finanzielle Unterstützung, ohne die eine Umsetzung der Projekte in dieser Vielzahl nicht möglich wäre.

Aber nicht nur auf dem Papier konnte Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis der Ministerin Ina Scharrenbach zeigen, was die Stadt Hilchenbach aus den Fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen gemacht hat. Begleitet von Beigeordnetem Christoph Ermert und Referatsleiter Hans-Jürgen Klein sowie André Jung als Vorsitzendem des Bau- und Verkehrsausschusses und dem Vorsitzenden des Infrastrukturausschusses Michael Stötzel präsentierte Kyrillos Kaioglidis zunächst die Fortschritte bei der Neugestaltung des Hilchenbacher Marktplatzes. Die Besucher zeigten sich beeindruckt sowohl von der bisherigen Umsetzung im ersten Bauabschnitt als auch von den Möglichkeiten, die das sehenswerte Fachwerkensemble als Kulisse eines attraktiven Platzes mit Aufenthaltsqualität bietet.

Abschaffung der KAG-Beiträge bleibt Ziel

Beim anschließenden, kurzen Austausch im Rathaus war der vom Land NRW beabsichtigte „Schuldenschnitt“ für die Städte und Gemeinden ein Schwerpunktthema. Entsprechend der Vorinformationen der Ministerin zu den Bedingungen kann Kämmerer Christoph Ermert davon ausgehen, dass diese Maßnahme auch der Stadt Hilchenbach zugutekommt. Im Weiteren erkundigte sich Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis nach der Verlässlichkeit der zurzeit gültigen Regelung, dass das Land NRW bei städtischen Straßensanierungsmaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) den finanziellen Anteil der Anwohnenden übernimmt. Ina Scharrenbach beruhigte dahingehend, dass die Finanzierung für diese Wahlperiode gesichert ist und ansonsten die Abschaffung von KAG-Beiträgen weiterhin erklärtes Ziel bleibt.

Vormwald: Dorfplatz auf Terrassen

Zweites Ziel der kleinen Reise durch Hilchenbach war der neugestaltete Dorfplatz einschließlich des neuen Feuerwehrgerätehauses in Vormwald. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis betonte, dass sich dieser öffentliche Raum für die Bevölkerung schnell zu einem attraktiven Treffpunkt entwickelt hat: „Dies ist der mit der Dorfgemeinschaft abgestimmten und wirklich gelungenen Gestaltung zu verdanken, die vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bietet.“

Ina Scharrenbach und Anke Fuchs-Dreisbach fiel besonders die terrassenförmige Anlage positiv auf, die dem Dorfplatz eine großartige Struktur gibt. Besonders freuten sich die Besucher, dass sich Benjamin Kaden und Eckhard Hoffmann von der Feuerwehreinheit Vormwald Zeit genommen hatten, um über das bedarfsgerecht erweiterte Feuerwehrgerätehaus zu berichten. In diesem findet nun auch das neue Feuerwehrfahrzeug Platz.

