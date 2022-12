Hilchenbach: Hinterrad rutscht ab – Motorradfahrerin stürzt

Feuerwehrleute beseitigen ausgelaufenes Benzin an der Marburger Straße in Dahlbruch.

Dahlbruch. Eine junge Motorradfahrerin will in Hilchenbach anfahren, da rutscht der Hinterreifen weg. Sie stürzt – und die Feuerwehr muss ausrücken.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr am Dienstagnachmittag zur Marburger Straße ausrücken. Einer jungen Motorradfahrerin, die in Richtung Hilchenbach unterwegs war, war beim Anfahren der Hinterreifen weggerutscht. Maschine und Fahrerin kamen zu Fall, woraufhin Benzin auslief.

Die Feuerwehr sperrte die rechte Fahrbahn in Richtung Hilchenbach, dann kamen Bindemittel zum Einsatz, die auf der Fahrbahn und dem Rad- und Gehweg aufgebracht wurden. Während die Feuerwehr ihre Arbeit verrichtete und die Polizei den Unfall aufnahm, wurde die Motorradfahrerin in einem Rettungswagen untersucht. Da sie den Sturz unbeschadet überstanden hatte, war ein Transport in eine Klinik nicht notwendig.

