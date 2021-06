Hilchenbach: Horror ist vorbei – Viktoria-Kino öffnet wieder

Gemeinsam für die Wiederöffnung: Stefan Brögeler vom Cineplex Olpe, Christin Cordes von Lichtspielhaus Lennestadt und JAC Kino Attendorn, Jochen Manderbach vom Viktoria, Melanie Jeismann vom Weidenhof Kino in Plettenberg und Kai Winterhoff vom Residenz Kino in Bad Laasphe.

Dahlbruch. Am 1. Juli ist es soweit: Das Viktoria-Filmtheater in Hilchenbach-Dahlbruch kann endlich wieder Filme zeigen. Davon gibt es genug im Angebot.

Das Viktoria-Kino in Dahlbruch öffnet am Donnerstag, 1. Juli, wieder. Das kündigt Inhaber Jochen Manderbach an: „In den letzten acht Monaten ähnelten die deutschen Kinos ein wenig dem einsamen Hotel in dem Horrorfilm-Klassiker ,Shining’: Besucher durften nicht hinein, die Säle waren kalt und leer, und so mancher Kinobetreiber drohte, ähnlich wie Jack Nicholson, den Verstand oder zumindest die Hoffnung zu verlieren. Doch der Alptraum hat nun ein Ende.“

Alle fünf Kino- und Verleihverbände (die AG Kino-Gilde, der Hauptverband deutscher Filmtheater, die AG Verleih, der Verband der Filmverleiher und der Bundesverband Kommunale Filmarbeit) haben sich dafür ausgesprochen, dass die Kinos am 1. Juli wieder ihre Türen öffnen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als die Kinos nach ihrer Wiedereröffnung unter einem Mangel an attraktiven Filmen litten, weil es außer dem Science-Fiction-Thriller „Tenet“ keine neue Ware gab, warten dieses Jahr jede Menge neue Filme darauf, endlich das Licht der Leinwand zu erblicken.

Viktoria Filmtheater dankbar für Zuspruch der Besucherinnen und Besucher

Allein im Juli gibt es laut Veranstalterangaben „monstermäßige Action“ mit „Godzilla vs. King Kong“, Horror mit „A Quiet Place 2“, Familienunterhaltung mit „Peter Hase 2“, das Kino-Comeback des Komikers Otto Waalkes als „Catweazle“ sowie den vierfachen Oscar-Gewinner „Nomadland“ zu sehen. Und auch in den nächsten Monaten machen die Kinos mit „Fast & Furios 9“, „Der Rausch“, „Dune“, „Ostwind 5“, „Hotel Transsilvanien 4“ sowie dem neuen James-Bond-Film „Keine Zeit zu Sterben“ den Zuschauern attraktive Film-Angebote.

+++Lesen Sie auch: Seit 30 Jahren Herr der Filme im Viktoria+++

„Einen Lockdown von acht Monaten übersteht man als Kinobetreiber nur durch den Zuspruch der Besucher einerseits und durch die Solidarität mit den Kollegen andererseits“, berichtet Jochen Manderbach. „Also haben sich, wie im letzten Jahr, die Kinobetreiber in der Region zusammengesetzt und überlegt, wie man durch die Krise kommt.“

Kinobetreiber in der Region retten sich mit Aktionen über den Lockdown

Viele haben „Popcorn To Go“ angeboten oder Gutschein-Aktionen gestartet, einer hat sogar ein „Kino-Snack-Taxi“ erfunden. Gemeinsam machen sie sich nun stark für die Wiederöffnung: Stefan Brögeler vom Cineplex Olpe, Christin Cordes vom Lichtspielhaus Lennestadt und „JAC Kino Attendorn, Jochen Manderbach vom Viktoria Filmtheater in Hilchenbach, Melanie Jeismann vom Weidenhof Kino in Plettenberg und Kai Winterhoff vom Residenz Kino in Bad Laasphe. Sie wollen jetzt ihre Kinos wieder mit Licht und Leben füllen. Sie seien „überzeugt, dass es nichts Besseres gibt, als ins Kino zu gehen“.

+++Lesen Sie auch: Im Viktoria-Kino endet die Ära des Analogfilms+++

Unter welchen Corona-Verordnungen konkret die Kinos öffnen werden, ist offen, da es bis zu diesem Termin wohl eine neue Schutzverordnung geben wird. Bei entsprechend niedriger Inzidenz könnte der Kinobesuch auch ohne Test und nur mit Schachbrettmuster bei der Sitzplatzvergabe möglich sein.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Täglich wissen, was in Siegen passiert: Hier kostenlos für den WP-Siegen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland