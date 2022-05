Berufe Hilchenbach: In viereinhalb Jahren zwei Berufe lernen

Dahlbruch. Roboter, Augmented Reality, 3-D-Drucker: Neuer Ausbildungsgang bei SMS verbindet Mechanik und Elektrotechnik.

Die Ausbilder der SMS in Hilchenbach haben mit der IHK Siegen, dem Berufskolleg für Technik Siegen (BKT) und weiteren Ausbildungspartnern in der Region ein Modell entwickelt, um den Weg zu Digitalisierung zu ebnen.

Die Großanlagen der SMS sind heute schon komplett digitalisiert und fordern ein hohes Verständnis für die komplexen Zusammenhänge aus Mechanik und Elektrotechnik. Um den Anforderungen gerecht zu werden, sind zwei Berufe – der des Mechatronikers und zusätzlich der des Industriemechanikers oder Elektronikers – als Spezialisierung verkürzt in viereinhalb Jahren zu erlernen. Die Vorteile liegen dabei in dem modularen Ansatz, zwei Berufe, die eigentlich zusammen einer Ausbildungsdauer von sieben Jahren bedürfen, aufeinander abzustimmen. Die IHK und ihre Prüfungsausschüsse ebneten dafür den Weg mit der Anerkennung von verschiedenen Prüfungsteilen. Auch das Berufskolleg sagte ihre Unterstützung für diesen Weg einer breitgefächerten Ausbildung direkt zu, heißt es.

Mechatroniker, Industriemechaniker, Elektroniker

Der Industriemechaniker bekommt durch die vorgeschaltete Ausbildung zum Mechatroniker einen umfassenden Einblick in die Elektrotechnik und lernt, ebenso Sensorik und Signale in hochautomatisierten Anlagen zu beherrschen und entsprechend zu warten. Genauso beherrscht er aber auch pneumatische und hydraulische Systeme sowie die Montage von Getrieben oder komplexen Anlagen.

Für die Spezialisierung zum Elektroniker werden im ersten Ausbildungsschritt zum Mechatroniker bereits grundlegende Kenntnisse der Mechanik und Elektrotechnik erworben. Durch die weiteren eineinhalb Jahre werden Vertiefungen in der elektrischen Antriebstechnik und der SPS-Programmierung möglich.

Durch diese zwei Berufsabschlüsse können auch andere Spezialisierungen für Fachabteilungen, wie zum Beispiel Schweißkenntnisse oder spezielle Softwarekenntnisse, vermittelt werden.

Für Ausbildung: SMS investiert in Roboter und Maschinen

Um den neuen Anforderungen, die Industrie 4.0 auch an die Ausbildung stellt, gerecht zu werden, sind hohe Investitionen in den nächsten vier Jahren in die Ausstattung der gesamten Berufsbildung bereits genehmigt. Neue Werkzeugmaschinen, ein 3D-Drucker und zwei verschiedene Roboter werden neu angeschafft.

Zu den insgesamt elf Ausbildungsberufen an dem Firmenstandort Hilchenbach steht das Team der Berufsbildung am 21. Mai 2022, anlässlich des Tages der Ausbildung für Fragen zur Verfügung.

