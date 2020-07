Hilchenbach ist auf der Suche nach Rezepten für ein Kochbuch

Hilchenbach. Die Stadt Hilchenbach ruft zu einer Mitmach-Aktion für ein interkulturelles Kochbuch auf. Bürger können ihre Rezepte einreichen.

Ein Stück Heimat kochen und gemeinsam über den Tellerrand schauen – Das ist der Hintergedanke der Mitmach-Aktion „Interkulturelles Kochbuch – Eine kulinarische Reise um die Welt“, zu der die Stadt Hilchenbach aufruft. Gemeinsam kochen und essen sind wesentliche Bestandteile des Lebens und gehören zu den schönsten Ausdrucksformen von Gastfreundschaft, Zusammensein und vor allem Genuss. Die Esskulturen spiegeln die Geschichte und die Traditionen einer Kultur auf lebendige Weise, heißt es von der Stadt.

Hilchenbach: Rezepte aus traditioneller und landestypischer Küche gesucht

Aus diesem Grund wurde eine Aktion gestartet, die zum einen die Möglichkeit bietet, etwas von der eigenen Kultur zu teilen und auch zum anderen etwas von anderen Kulturen kennenzulernen. Der Plan ist, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Rezepte zu traditionellen und landestypischen Küche an die Stadtverwaltung senden. Diese werden gesammelt und zu einem gemeinsamen Kochbuch zusammen gefügt.

Vom Siegerländer Reibekuchen über griechischen Moussaka oder polnische Bigos bis zum marokkanischen Couscous-Gericht oder dem arabischen Schawarma darf alles dabei sein. Dieses Kochbuch soll die Vielfalt der in Hilchenbach vertretenen unterschiedlichen Kulturen widerspiegeln. Rezepte und Hintergrundinformationen zur jeweiligen Kultur und Speise eröffnen die Möglichkeit, sich über das Kochen und Essen auszutauschen, neue Dinge auszuprobieren und sich gegenseitig kennenzulernen. „Quasi Integration, die durch den Magen geht!“, heißt es.

Hilchenbach: Rezepte können per E-Mail oder WhatsApp versendet werden

Bisher wurden schon einige Rezepte zugesendet, die insbesondere aus der traditionellen arabischen Küche stammen. Aber auch die Hilchenbacher Landfrauen haben ein leckeres Rezept geschickt.

Das Mitmachen ist unkompliziert: Rezepte können per E-Mail oder auch über WhatsApp an die Sachbearbeiterin Verena Simonazzi geschickt werden – am besten mit Foto des Gerichtes.

Kontakt: Verena Simonazzi, Sachbearbeiterin Integration, v.simonazzi@hilchenbach.de, WhatsApp: 0176/118 965 77. Weitere Informationen auf dem Instagram-Profil unter @komm.in.hilchenbach zu finden. Hier sind bereits zugesandte Kochbuchbeiträge und weitere Inhalte rund um das Thema Integration und Teilhabe in Hilchenbach zu sehen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.