Hilchenbach:„Judenbank“ im Stift Keppel – Karten zu gewinnen

"Die Judenbank“ von Reinhold Massag ist im Gymnasium Stift Keppel in Hilchenbach-Allenbach zu sehen.

Allenbach. Im Hilchenbacher Stift Keppel ist Reinhold Massags „Die Judenbank“ zu sehen. Wir verlosen Eintrittskarten.

In der Aula des Gymnasiums Stift Keppel öffnet sich am Mittwoch, 10. November, 20 Uhr der Vorhang für das Theaterstück „Die Judenbank“.

Wir präsentieren die Produktion des Theaters Poetenpack aus Potsdam. Dass ein anderer Veranstaltungsort als der ursprünglich vorgesehene gewählt werden musste, ist den Baumaßnahmen im Umfeld des Gebrüder-Busch-Theaters geschuldet, heißt es dazu seitens des Gebrüder-Busch-Kreises.

Deutschland: Immer mehr Bänke mit „Nur für Arier!“

Ordnung ist ein hohes Gut! Dies gilt nicht zuletzt in verbrecherischen Polit-Systemen. Auch Diskriminierung, Verfolgung und Mord müssen „ordentlich“ vor sich gehen, brauchen Anleitungen und Anweisungen, die zu befolgen sind, verlangen nach bürokratischem Handeln in hierarchischen Strukturen. Nach der Pogromnacht auf den 10. November 1938 erhalten immer mehr Park- und Ruhebänke in Deutschland Schilder mit der Aufschrift „Nur für Arier“.

So wird auch die Lieblingsbank des schwer versehrten Dorfbewohners Dominikus Schmeinta eines Tages beschriftet. Allerdings – und so schafft der Autor die Grundlage der Groteske – steht auf dem Schild: „Nur für Juden“. Damit ist die Bank für Dominikus tabu, ihre Benutzung strafbar. Da Dominikus ein gesetzestreuer Bürger ist, fügt er sich der Anordnung. Aber er denkt nach: Wenn auf „seiner“ Bank nur Juden sitzen dürfen, dann will er eben Jude werden.

Kooperation mit Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland

Er schreibt an das „Rassehauptamt“, um „die Aufrechterhaltung seines Sitzgewohnheitsrechtes zu erbitten“. Er betont seine politische Harmlosigkeit und Zuverlässigkeit: „Ich tät den Führer schon auch unterstützen, …“. Auf seine Bank und das Ausruhen dort möchte er allerdings nicht verzichten. Ein grotesk-tragikomisches Geschehen entwickelt sich auf der Bühne. Es gibt viel Komik, Anlässe zu Lachen, das einem aber zuweilen im Halse stecken bleibt. Dem, der glaubt, dies alles sei „Geschichte“, ist nicht zu helfen.

Der Theaterabend wird in Kooperation mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland veranstaltet und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.

Wir verlosen Karten für Hilchenbach

Leser unserer Zeitung können mit ein wenig Glück kostenlos dabei sein. Wir verlosen drei Mal zwei Eintrittskarten. Einfach am Dienstag, 9. November, von 14 bis 14.15 Uhr die 0271/23237-30 anrufen. Die ersten drei, die durchkommen, gewinnen.

