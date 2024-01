Hilchenbach: Keppel will alle angemeldeten Kinder aufnehmen

Allenbach Das Gymnasium Stift Keppel richtet sich auf einen starken neuen 5. Jahrgang ein. Abweisungen sollen in diesem Jahr nicht ausgesprochen werden.

Allenbach Das Gymnasium Stift Keppel ist auf einen starken neuen 5. Jahrgang eingerichtet. „Wir rechnen nicht damit, dass wir ablehnen müssen“, sagt Schulleiter Dr. Jochen Dietrich im Vorfeld des Anmeldeverfahrens, das in Keppel bereits vom 9. bis 16. Februar erfolgt.

Mit einer Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung werde bei Bedarf auch eine vierte 5. Klasse gebildet werden können. In Keppel stehe Platz zur Verfügung, weil erst in drei Jahren wieder die Oberstufe in voller Stärke belegt ist. In diesem Jahr absolviert erstmals wieder ein Jahrgang eine Klasse 10, weil die Gymnasialzeit auf neun Jahre verlängert worden ist. Die Klassen 9 und 10 werden in Keppel derzeit vierzügig geführt und machen nach dem Wechsel in die Oberstufe die benötigten Klassenräume frei. Auf die weiterführenden Schulen im Ferndorftal kommt im Sommer ein starker Grundschuljahrgang zu.

