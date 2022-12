Hilchenbach: Keppels Schüler-Baumschule auf dem Siegerpodest

Hilchenbach. Viel Beifall und Preise gibt es auch für die neue Bürgerstiftung und das Café Herzstück, das seine Runden durch die Stadt dreht.

Den Heimatpreis 2022 haben drei Hilchenbacher Projekte verliehen bekommen. Im Ragmen der Ratssitzung haben Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und Michael Stötzel, Vorsitzender des Infrastrukturausschusses, Urkunden und Plastiken überreicht.

1. „Keppels Pflanzcamp – Die Baumschule“

.. hat den mit 2500 Euro dotierten ersten Preis gewonnen. Im Mai wurden rund 600 Quadratmeter eingesät, die von der Schüler-„AG Zukunftswald“ mit ihrer Biologielehrerin Christina Kraus De Franco bewirtschaftet werden. Im nächsten Frühjahr werden die ersten Setzlinge an der Breitenbachtalsperre ausgepflanzt, wo der Zukunftswald des Stifts entstehen soll – samt einem Lehrpfad, den sich die Schule schon zu ihrem 150-jährigen Bestehen geschenkt hätte, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre. Dass Kinder und Erwachsene diesmal denselben Wissensstand hätten, sei „für die Kinder eine wertvolle Erfahrung“, sagt Schulleiter Dr. Jochen Dietrich. Buchen, Kirschen, Weißtannen, Eichen, Douglasien, Erlen – insgesamt elf Baumsorten wachsen in der Baumschule. „Wir wissen noch gar nicht, welche Bäume eine Chance haben“, sagt Dr. Jochen Dietrich, „auch für die Forstleute ist das ein Experiment.“ Der nächste AG-Jahrgang wird sich vor allem um die Bewässerung der Baumschule kümmern, damit nicht noch einmal die Sommerferien hindurch ein Gießdienst organisiert werden muss: Geplant ist der Bau eines Brunnens, aus dem mit der Energie aus dem Windrad neben der Pflanzfläche Wasser geschöpft wird. Auch das Windrad ist ein Schülerprojekt.

2. Bürgerstiftung Hilchenbach

Im Mai 2022 wurde die Bürgerstiftung Hilchenbach gegründet, die Jugend- und Altenhilfe, Erziehung und Bildung, Kunst und Kultur, Heimat- und Denkmalpflege, Umwelt-, Natur- und Klimaschutz sowie den Sport fördern will. Mit rund 92.000 Euro Kapital ist die Stiftung gestartet, inzwischen sind es schon mehr als 110.000 Euro, berichtet Gerd Fleschenberg, Vorsitzender des Kuratoriums: „Wir haben schon einiges Geld eingesammelt.“ Er nimmt die Prämie von 1500 Euro für die Stiftungsinitiative entgegen, die den zweiten Platz beim Heimatpreis belegt. Als Startkapital gab die Sparkasse ihr Verwaltungsgebäude Markt 12 ins Stiftungskapital. Die Stadt hat das Haus gemietet: Ins Erdgeschoss ist die Touristikinformation eingezogen, oben sind Wohnungen für Geflüchtete. Die Mieteinnahmen kann die Stiftung bereits ausschütten – und das tut sie auch: Bei „Hilchenbach liest ein Buch“ war sie beteiligt, bei der „Aktion Herzklopfen“ hat sie Weihnachtsgeschenke für Kinder übernommen, und im nächsten Jahr werden Kinder mit Unterstützung der Bürgerstiftung einen Schwimmkurs besuchen können.

3. Café Herzstück to Go

Das Café Herzstück in der Gerbergasse ist längst Baustelle. Das aus einem Sommermärchen 2019 entstandene Projekt eines gemeinnützigen Kultur- und Sozialcafés nimmt Formen an. „Ein paar Wochen brauchen wir noch", sagt Dr. Peter Neuhaus, Geschäftsführer des Trägervereins, der den Preis zusammen mit Susanne Rüsing entgegennimmt. Den dritten Platz beim Heimatpreis bekommt das Herzstück allerdings nicht für die Immobilie, sondern für das „To Go“: Geführte Stadtspaziergänge sollen Begegnungen außerhalb des Cafés, aber durchaus schon mit Kaffee und Kuchen aus der Herzstück-Küche ermöglichen. Auf diese Weise wurden bereits Helberhausen, Allenbach und zuletzt Grund erwandert, Jung-Stillings Geburtshaus und Keppels Internatsmuseum besichtigt. Auch in der Stadt lässt sich die Initiative immer wieder sehen, aktuell beim Lebendigen Adventskalender des Hilchenbacher Bündnisses für Zivilcourage in der Gerichtswiese – mit warmem Apfelsaft von Keppels Früchtchen, der Schülergenossenschaft des Stifts, die ebenfalls Partner des Herzstück-Projekts ist. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, der die Prämie von 1000 Euro überreicht, freut sich auf das Café an der Ecke des Marktplatzes, der gerade runderneuert wird: „Eine Bereicherung für den grünen Norden.“

