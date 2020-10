Hilchenbach: Kita Kuckucksnest soll in Dahlbruch bleiben

Die Kita Kuckucksnest wird wohl doch in Dahlbruch bleiben. Der Bauausschuss sprach dem Rat einstimmig die Empfehlung aus, umgehend die notwendigen Maßnahmen zur Sanierung des Gebäudes einzuleiten und außerdem Mittel für die Umgestaltung des Außenbereichs bereit zu stellen. Auch die Elterninitiative als Trägerin der Kita wolle nach einem konstruktiven Austausch mit der Verwaltung an dem Standort festhalten, berichtete Baudezernent Michael Kleber.

Investitionsstau in Dahlbruch

Schimmel im Keller, fehlende Toiletten und ein trostloses Außengelände. Nach einem zehnjährigen Investitionsstau ist die Kita Kuckucksnest, die 1990 in der ehemaligen katholischen Volksschule in Dahlbruch eröffnet wurde, in einem katastrophalen Zustand. Ob eine Sanierung des 1911 erbauten Gebäudes wirtschaftlich ist und die Kita dort bleibt, war deshalb mehr als fraglich. Nun hat sich zumindest der Bauausschuss für einen Verbleib der Kita und die dafür nötigen Investitionen seitens der Stadt ausgesprochen, die endgültige Entscheidung trifft der Rat am 18. November.

110.000 Euro für Keller und Außengelände

60.000 Euro wird die Sanierung voraussichtlich kosten, ein entsprechendes Konzept von Baugutachter Michael Born liegt vor. Der Gutachter hatte das Gebäude auf Initiative der Kita in Augenschein genommen, im Nachhinein beauftrage die Verwaltung ihn mit der Erstellung des Sanierungskonzepts. Die nötigen Mittel ließen sich im Haushalt „noch dieses Jahr darstellen“, sagte Michael Kleber. Für die Erneuerung des Außengeländes plant Kleber ein Budget von 50.000 Euro ein, das in den Haushalt des kommenden Jahres einfließen soll.

Etwa 12 Wochen seien für die Umsetzung der Baumaßnahmen einzuplanen, in dieser Zeit wäre das Gebäude als Kita nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Deshalb müsse für diese Zeitspanne eine Übergangslösung gefunden werden, die möglichst bald mit den Verantwortlichen abgestimmt werden sollte, empfahl Kleber.

Das sagt der Bauausschuss in Hilchenbach

Einen Beschluss, Mittel für die Sanierung der Kita bereitzustellen, gab es bereits. „Wir sind heute in der Pflicht, diesen Beschluss zu reaktivieren“, sagte Ausschussvorsitzender André Jung (CDU). „Wir haben lange darüber diskutiert“, sagte Jan Oliver Thomas (SPD). Es sei enorm wichtig, die Attraktivität des Geländes zu steigern. „Wo die Kinder da spielen, das ist eigentlich nicht zumutbar.“

Martin Born (fraktionslos), beratendes Mitglied im Ausschuss, wollte wissen, ob es bereits konkrete Pläne für die Sanierung gebe, da ja auch eine konkrete Summe genannt wurde. Michael Schwenke, Sachgebietsleiter Tiefbau bei der Stadt Hilchenbach, antwortete: „Das Grundgerüst steht.“ Die Pläne müssten im Detail noch mit der Kita abgestimmt werden und würden dann bekannt gegeben.

Michael Kleber nannte das einstimmige Votums des Bauausschusses „ein gutes Signal, um langfristig den Standort zu erhalten“. Die Kellersanierung und die Neugestaltung des Außengeländes seien die zwei wichtigsten, zwingend erforderlichen Punkte. Gleichwohl sei damit noch nicht alles behoben, was sich im Laufe des zehnjährigen Investitionsstaus angesammelt habe. „Wir hätten noch draufsatteln können“, so Kleber, aber „das ganze muss auch irgendwo finanziell darstellbar sein“.

