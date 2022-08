Hilchenbach: Lastwagen kollidieren – beide Fahrer verletzt

Vormwald. Ein Anhänger schert aus, zwei Lkw kollidieren. Die Folgen sind schmerzhaft für die Fahrer. Die Vormwalder Straße wird gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 508 in sind am Freitag, 5. August, zwei Lkw-Fahrer nach ersten Informationen leicht verletzt worden. Beide kamen mit Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Lastwagen von Lützel in Richtung Vormwald unterwegs. In einer Kurve ist der Auflieger mit dem Heck ausgeschert und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegen kommenden Lastwagen.

Abschleppunternehmen in Hilchenbach im Einsatz

Der Lkw aus Richtung Vormwald wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen, da der Fahrer ins Krankenhaus gekommen war. Der Sattelschlepper wurde von einem weiteren Mitarbeiter der Spedition weitergefahren. Die Bundesstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Rettungskräfte im Einsatz. Foto: Kai Osthoff

