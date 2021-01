Hilchenbach-Lützel: Ansturm auf Rodelhang Giller bleibt aus

Hilchenbach/Netphen. Die tief verschneiten Siegerländer Höhenlagen bieten abseits der Schnee-Hotspots Spaziergängern und Langläufern gute Bedingungen.

Die Stadt Hilchenbach hat am Eingang zur Skipiste am Giller einen hohen Metallzaun bis in den Wald hinein aufstellen lassen. Die Langlauf-Loipen sind gespurt und das nutzten viele Langläufer am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Januar aus.

Viele Spaziergänger waren am Giller bei Sonnenschein in der zauberhaften Schneelandschaft unterwegs - außer gelegentlichen Reibereien zwischen Langläufern und Spaziergängern, die sich in die Quere kamen, blieb es ruhig.

Beschäftigte des Ordnungsdienstes der Stadt Hilchenbach waren regelmäßig vor Ort und kontrollierten am Parkplatz und am Ski- und Rodelhang. Auch die Polizei war öfters auf der Lützel und am Giller präsent. Das Ordnungsamt hatte wegen der erwarteten Besucher die beiden Parkplätze am Giller freigegeben und entlang der Zufahrtstraße beidseitig Parkverbotsschilder aufgestellt.

Tief verschneite Höhenlagen im Siegerland

Lediglich am frühen Samstagmorgen habe jemand den Zaun ausgehängt und sei auf der Skipiste gefahren, hieß es vor Ort vom Ordnungsamt. Verstöße gegen Massenansammlungen habe man nicht feststellen können, es sei alles in ruhigen Bahnen verlaufen.

Schnee und Sonne:Traumhafte Winterlandschaften im Siegerland Schnee und Sonne:Traumhafte Winterlandschaften im Siegerland Vor allem in den Höhenlagen präsentieren sich bei Sonnenschein im Siegerland schönste Schnee-Landschaften. Eine kleine Bilder-Auswahl: Foto: Heinrich Bruch

Und so kamen Spaziergänger voll auf ihre Kosten - der Schnee lag rund 25 Zentimeter hoch. Auch das Gebiet rund um die Haincher Höhe ist tief verschneit, Pulverschnee liegt dort bis zu 30 Zentimeter hoch. Für Wanderer und Naturliebhaber ein Stück Erholung.

Gutes Wegenetz im Bereich Rothaarsteig für Wanderer

Das gute Wegenetz in diesem Bereich führt über den Rothaarsteig zum 674 Meter hoch gelegenen Jagdberg, weiter in Richtung Sohl oder Lahnhof. Um allen einen unbeschwerten Aufenthalt in der Natur zu ermöglichen, sollten alle Wanderer und Naturliebhaber auf den Wegen bleiben, damit das Wild in seinen Einstandsgebieten nicht gestört wird, appellieren die Behörden.

Zudem sollten Spaziergänger die auch hier zahlreich gespurten Loipen nicht betreten, um Langläufern nicht in die Quere zu kommen. Ebenfalls gehört kein Abfall in den Wald.