Hilchenbach: Mann (71) randaliert vor Corona-Testzentrum

Hilchenbach. Weil ein Senior offenbar mit den Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums im Ruinener Weg in Hilchenbach nicht einverstanden ist, tritt er zu.

Ärger hatten die Mitarbeiter der DRK-Sozialstation am Montagvormittag, 13. Dezember mit einem 71-jährigen Mann in Hilchenbach.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Der war gegen 11.30 Uhr an dem Gebäude am Ruinener Weg erschienen und wollte einen Corona-Test machen lassen. Von den Mitarbeitern der Sozialstation erhielt er die Antwort, dass das Test-Zentrum, dass der DRK-Ortsverein Hilchenbach betreibt, erst am 17.30 Uhr geöffnet sei. Im Internet könne er dort einen Termin buchen. Daraufhin schlossen die Mitarbeiter der Sozialstation die Türe und ließen den Mann vor dem Gebäude stehen.

Polizei aus Kreuztal rückt an

Das gefiel dem Senior offenbar nicht. Er wurde wütend und trat gegen die verglaste Scheibe. Der untere Teil der Scheibe ging zu Bruch. Daraufhin wurde die Polizei verständigt, die mit Blaulicht und Martinshorn von Kreuztal aus, wenige Minuten später am Ort des Geschehens war. Im Gespräch mit den beiden Polizeibeamten gab der 71-Jährige an, er habe die Scheibe nicht mit Absicht zerstört. Er wolle für den Schaden aufkommen.

+++Lesen Sie auch: Kreuztal: Welle der Solidarität mit bedrohten Impfärzten+++

Er habe sich von den Mitarbeitern schlecht behandelt gefühlt. Auch einem Mitglied des Ortsvereins, der im Laufe der hitzigen Gespräche zwischen Polizei und dem Senior dazukam, erklärte noch einmal, er könne auch einen Termin ab 17.30 Uhr im Internet buchen. Mit dem Hinweis, dass neben einem Ausweisdokument auch die passende Freundlichkeit mitzubringen sei. Bevor die Polizei den Ort des Geschehens verließ, fertige sie noch eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland