Hilchenbach: Mann eingeklemmt – Feuerwehr muss Zug anheben

Bei einem Unfall am Allenbacher Bahnhof wird ein Mann zwischen einem Zug und der Bahnsteigkante eingeklemmt. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.

Allenbach. Bei einem Unfall in Hilchenbach wird ein Mann zwischen einem Zug und der Bahnsteigkante eingeklemmt. Die Feuerwehr muss das Fahrzeug anheben.

Einen Mann, der zwischen einem Regionalzug der Hessischen Landesbahn und der Bahnsteigkante festhing, musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag am Bahnhof in Hilchenbach-Allenbach befreien.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Vor Ort fanden wir einen Mann vor, der zwischen dem Drehfahrgestell des Zugs und der Bahnsteigkante eingeklemmt war“, erklärt Karsten Lewitz von der Hilchenbacher Feuerwehr. „Wir haben zusammen mit dem Rettungsdienst die Rettung eingeleitet und konnten die Person nach rund 60 Minuten befreien. Mit Hebekissen und weiterem hydraulischem Gerät wurde dafür der Zug so weit angehoben, dass eine Befreiung des Mannes möglich war.“ Laut Polizei handelte es sich um einen Unfall.

Hilchenbach: Mann zwischen Zug und Bahnsteigkante eingeklemmt

Der Mann sei die ganze Zeit ansprechbar gewesen, hieß es von Seiten der Feuerwehr und Polizei. Noch während der Rettungsmaßnahmen brachte die Bahnpolizei die Fahrgäste aus dem Zug. In den Räumen der Allenbacher Bahnhofs-Gaststätte wurden sie später von Notfallseelsorgern betreut. Auch für die Rettungskräfte stand ein Notfallseelsorger zur Verfügung. Die Regionalbahn musste für die Dauer der Ermittlungen der Bahnpolizei so lange stehen bleiben. Wie die Polizei vor Ort erklärte, handele es sich bei dem Unfallopfer möglicherweise um einen 64-Jährigen aus dem Raum Hilchenbach.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland