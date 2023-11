Hilchenbach: Martinszug gerettet– 500 Kinder sind glücklich

Hilchenbach Rund 500 Kinder und Erwachsene sind mit dem heiligen St. Martin hoch zu Pferd durch die Hilchenbacher Innenstadt gezogen.

Es ist Tradition, dass die Florenburgschule jedes Jahr durch Hilchenbach einen Martinszug organisiert, der vom Schulgelände aus startet. Doch in diesem Jahr mussten die Verantwortlichen den Martinszug absagen, denn durch einen Wasserrohrbruch war das Schulgelände nicht nutzbar. Traurige Gesichter gab es unter den Kindern, die sich viel Mühe mit dem Basteln der Laternen gemacht hatten.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„St. Martin und das Pferd waren schon bestellt“, berichtet Tommy Aderhold, Vorsitzender des Fördervereins der Schule, der in den vergangenen Jahren immer den Schulhof mit Lichtern geschmückt und für das leibliche Wohl gesorgt hatte. So ohne weiteres wollten die Eltern nicht verzichten. Auf Handzetteln, die die Kinder mit nach Hause nahmen, und durch Mundpropaganda wurde bekannt gemacht, dass der Martinszug doch stattfinden sollte. Die Eltern übernahmen die Regie.

Martinszug in Hilchenbach - die Bilder Martinszug in Hilchenbach - die Bilder Rund 500 Kinder begleiten den heiligen St. Martin mit seinem Pferd durch die Hilchenabcher Innenstadt. Foto: Jürgen Schade

Martinszug in Hilchenbach - die Bilder Rund 500 Kinder begleiten den heiligen St. Martin mit seinem Pferd durch die Hilchenabcher Innenstadt. Foto: Jürgen Schade

Martinszug in Hilchenbach - die Bilder Rund 500 Kinder begleiten den heiligen St. Martin mit seinem Pferd durch die Hilchenabcher Innenstadt. Foto: Jürgen Schade

Martinszug in Hilchenbach - die Bilder Rund 500 Kinder begleiten den heiligen St. Martin mit seinem Pferd durch die Hilchenabcher Innenstadt. Foto: Jürgen Schade

Martinszug in Hilchenbach - die Bilder Rund 500 Kinder begleiten den heiligen St. Martin mit seinem Pferd durch die Hilchenabcher Innenstadt. Foto: Jürgen Schade

Martinszug in Hilchenbach - die Bilder Rund 500 Kinder begleiten den heiligen St. Martin mit seinem Pferd durch die Hilchenabcher Innenstadt. Foto: Jürgen Schade

Die Martinswecken waren schon abbestellt

Treffpunkt war diesmal nicht der Schulhof, sondern der Marktplatz in Hilchenbach. Die Freiwillige Feuerwehr Hilchenbach hatte sich mit zwei Fahrzeugen bereit gestellt, um für die Sicherheit des Zuges zu sorgen. St. Martin, diesmal Alisia Hammer aus Weidenau mit ihrem Isländer-Pferd „Knut“, setzte sich an die Spitze. Fast 500 Teilnehmer waren gekommen, Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse waren mit Fackeln ausgestattet. Durch die Bruchstraße, die Unterzeche und die Schützenstraße ging es zur Seniorenresidenz, wo der Martinszug vom Posaunenchor erwartet wurde. Gemeinsam wurden Martinslieder gesungen. Nur Martinswecken gab es nicht. Die waren schon beim Bäcker abbestellt worden. „Die sind jetzt wieder bestellt und werden am Dienstag den Kindern übergeben“, verspricht Tommy Aderhold.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland