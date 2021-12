Hilchenbach: Mit Rollstuhl auf Tour – von „Engel“ begleitet

Hilchenbach. Die Hilchenbacherin Crescentia Hofius berichtet von einer besonderen Begegnung, die ihr auf ihrer Fahrt mit dem Elektro-Rollstuhl passiert ist.

Crescentia Hofius machte mit ihrem Elektro-Rollstuhl eine Probefahrt von Helberhausen nach Hilchenbach. Dabei hatte sie eine „Begegnung, die in meinen Augen nicht selbstverständlich ist“, wie sie berichtet. Doch alles auf Anfang.

Hilchenbach: Besondere Begegnung auf der Straße

Crescentia Hofius ist Bewohnerin im Alten- und Pflegeheim „Haus Abendfrieden“ in Hilchenbach-Helberhausen. „Durch meine Krankheit bin ich an den Rollstuhl gefesselt“, schreibt sie in einem Brief, in dem sie von ihrer besonderen Begegnung berichtet. „Ich war mit meinem neuen Elektro-Rollstuhl zur Probefahrt von Helberhausen nach Hilchenbach unterwegs und wollte zu den „KlimaWelten“ auf den Kirchberg in Hilchenbach. Dort hatte ich einen Kurs belegt.“

Crescentia Hofius in ihrem Rollstuhl auf dem Weg Richtung Helberhausen. Foto: Privat

Auf der Fahrt überlegte es sich Crescentia Hofius jedoch anders: „Denn ich wusste nicht, wie lange und wie weit der Akku meines neuen Rollstuhls mitmacht. So fuhr ich dann erst in den Drogerie-Markt in der Herrenwiese in Hilchenbach.“ Nach kurzer Zeit, als die Kirchenglocken die Mittagszeit einläuteten, fuhr sie wieder in Richtung Helberhausen. „In Höhe des Freibads/Tennisplatzes wollte ich auf den Bürgersteig fahren. Das gelang mir nicht, denn Hilchenbach hatte Müllabfuhrtag und der Bürgersteig war voll mit Mülleimern, also blieb ich auf der Straße.“

Hilchenbach: Eine Begegnung mit wundervoller Wendung

Crescentia Hofius berichtet weiter: „Nach ein paar Metern Straße gab es rechts auf dem Bürgersteig eine kleine Lücke zwischen den Mülleimern. Flugs kam eine junge Frau angefahren und fuhr in diese Lücke.“ Die Heimbewohnerin dachte sich: „Jetzt musst Du auch noch in diese Lücke fahren.“ Doch sie wurde überrascht: Die Autofahrerin sei aus dem Wagen gestiegen. „Sie kam auf mich zu und sagte zu mir: Ich habe Angst um Sie, wie Sie bei diesem Verkehr mit dem Rollstuhl auf der Fahrbahn fahren.“

Crescentia Hofius wies sie darauf hin, dass sie keinen Platz auf dem Bürgersteig gefunden habe, sie brauche sich keine Sorgen zu machen. „Ich bin schon „erwachsen“ und habe lange Erfahrung mit Autofahrern“, entgegnete Crescentia Hofius. „Dann fahre ich jetzt die ganze Strecke hinter Ihnen her. Ich kenne mich hier aus. Ich wohne hier an der Straße und bekomme jeden Tag den Verkehr mit – wie die Autos- und die Motorradfahrer hier lang rasen“, so die Autofahrerin.

Crescentia Hofius gab sich geschlagen und wurde bis zum Altenheim von der Autofahrerin, die sich später als Antje Krämer zur erkennen gab, begleitet. „Ich ernenne Sie zum „Engel der Landstraße“, sagte Crescentia Hofius zu Antje Krämer. Als Crescentia Hofius schließlich im Haus Abendfrieden angekommen war, zeigte ihr eine Angestellte ein Foto. Zu sehen: Antje Krämer im Auto hinter Crescentia Hofius in ihrem Rollstuhl auf dem Weg Richtung Helberhausen.

