Hilchenbach: Mondscheinmarkt mit Ballonglühen und Feuertanz

In Hilchenbach ist Mondscheinmarkt.

Hilchenbach. Hilchenbach im Mondschein: Die Besucher erwartet ein stimmungsvoller Abend – einschließlich ein bisschen Grusel.

Bereits zum sechsten Mal verwandelt sich die Hilchenbacher Stadtmitte mit farbig beleuchteten Fachwerkfassaden und Leuchtskulpturen in eine stilvolle Kulisse für einen herbstlich-kulinarischen Markt im Mondschein. Am Samstag, 22. Oktober, zwischen 17 und 23 Uhr bieten verschiedenste Händler ihre Ware an und locken mit Kunsthandwerk, herbstlicher Dekoration und kulinarischen Köstlichkeiten.

Kerzen-Labyrinth auf der Gerichtswiese

Mit dabei sind auch Hilchenbacher Einrichtungen und Vereine. Ein Rahmenprogramm aus Licht und Feuer darf nicht fehlen: Ein Highlight für Groß und Klein ist die Feuershow der Feuertänzerin Saguna, die um 19 Uhr und um 21 Uhr vor dem Rathaus auftritt. Über das Marktgelände verteilt stehen Feuertonnen, die für heimelige Stimmung sorgen und an denen man sich bei kälteren Temperaturen auch mal aufwärmen kann. Und auch die Gerichtswiese an der Wilhelmsburg wird in stimmungsvolles Licht getaucht: Mit vielen kleinen Lichtern wird ein Kerzen-Labyrinth erstellt, durch das die Besucher nach Lust und Laune wandeln können.

Geplant ist auch wieder ein nächtliches Ballonglühen mit dem Ballon-Sport-Club Hilchenbach. Die Vereinsmitglieder lassen ihren Heißluftballon bei gutem Wetter ab 20 Uhr vor der Evangelischen Kirche aufsteigen. Am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr zeigt der Verein im Ratssaal des Rathauses zudem einen Film über seine lange Vereinsgeschichte mit vielen sehenswerten Luftaufnahmen der Ballonfahrten.

Führungen mit Nachtwächter Johann

Den ganzen Abend über verzaubert die leuchtende Stelzenläuferin Marion Akkordeon die Besucher mit sphärischen Klängen , freche außerirdische Lichtwesen treiben ihren Schabernack. Die Brüder Beume sind mit einem Stand zu den 20er Jahren vertreten und singen dazu. Nachtwächter Johann nimmt mit auf eine abendliche Führung rund um den Hilchenbacher Marktplatz. Die beiden kostenlosen Führungen mit Michael Thon starten um 20 Uhr und um 21 Uhr vor der Wilhelmsburg. Von 14 bis 19 Uhr stehen Kürbisse bereit, die die Kinder aushöhlen und in ein schön-schauriges Kürbisgesicht verwandeln können. Auch die Wilhelmsburg ist bis in die Abendstunden hinein geöffnet. Im Dachgeschoss erzählt Gwendith zwischen 18 und 21 Uhr Märchen rund um die Themen Spindel und Vollmond.

Am Sonntag Markt der schönen Dinge

Am Sonntag, 23. Oktober, 11 bis 17 Uhr wird die Veranstaltung unter dem Naen „Markt der schönen Dinge“ fortgesetzt. Um 14 und um 15 Uhr lädt das Kindertheater „Pauline kann alles“ auf die Gerichtswiese an der Wilhelmsburg ein.

