Hilchenbach: Mondscheinmarkt verzaubert die Besucher

Hilchenbach. Mondscheinmarkt und Markt der schönen Dinge locken mit besonderer Atmosphäre die Menschen nach Hilchenbach. Impressionen vom Wochenende:

Die Menschen wollen wieder raus, wollen sich treffen, reden, Spaß haben und etwas erleben – das wurde am Wochenende besonders deutlich beim Mondscheinmarkt und beim Markt der schönen Dinge in Hilchenbach. Auch wenn der Mondscheinmarkt durch die Corona-Pandemie als Light-Version angeboten wurde, bei der gastronomische Angebot nur zum Mitnehmen und ein wenig abgespeckter war, fand es bei den Besuchern großen Anklang.

Zahlreiche Händler boten an ihren Ständen verschiedene Waren an: Kunsthandwerk, herbstlicher Dekoration und kulinarischen Köstlichkeiten. Neben Schmuck, Selbstgenähtem, Holzkunst, Keramik, Strickarbeiten, Floristik und vielem mehr wurden Delikatessen wie Käse, Gebäck, Senf, Öl, Apfelsaft, Kräuter und Tee verkauft.

Rahmenprogramm aus Licht und Kleinkunst beim Mondscheinmarkt in Hilchenbach

Der Markt bot ein atmosphärisches Rahmenprogramm aus Licht und mobilen Kleinkunst-Auftritten. Zum außergewöhnlichen Erscheinungsbild dieses Festes zählen ohne Frage die farblich angeleuchteten historischen Fachwerkhäuser. Aber auch das Rathaus und die Wilhelmsburg erstrahlten in verschiedenen Farben, ergänzt um fantastische Figuren, die während der gesamten Zeit zwischen den Besucherinnen und Besuchern unterwegs waren. Auch die Gerichtswiese an der Wilhelmsburg wurde in Szene gesetzt: Hunderte Teelichter in kleinen Papiertüten bildeten ein Kerzen-Labyrinth, durch das die Besucher nach Lust und Laune schlendern konnten.

Ialking Acts sind die ganze Zeit über auf dem Gelände unterwegs, zur Freude vor allem der Kinder. Foto: Kai Osthoff

Ein besonders schönes Bild boten die rund 60 Kürbisse, die von Kindern am Nachmittag verziert worden waren. „Es sind ganz tolle Gesichter entstanden“, freute sich Kerstin Broh vom Hilchenbacher Stadtmarketing. Sie hatte mit ihrem Team die Veranstaltung auf die Beine gestellt und zeigte sich sehr glücklich über das gute Gelingen.

Markt der schönen Dinge in Hilchenbach bei strahlendem Herbstwetter

Das Wetter spielte mit, die vielen Besucher schlenderten gut gelaunt über den Markt und die Gerichtswiese und genossen das Ambiente. Es passte am Wochenende beim Mondscheinmarkt wieder einmal alles bestens zusammen. Auch am Sonntag beim Markt der schönen Dinge kamen noch einmal viele Besucher. Da waren die Temperaturen auch deutliche angenehmer. Am Samstagabend war eine dicke Winterjacke fast schon unumgänglich.

Viele Besucherinnen und Besucher kommen nach Hilchenbach und genießen das bunte Treiben beim Mondscheinmarkt und dem Markt der schönen Dinge. Foto: Kai Osthoff

Ein Labyrinth aus Teelichtern setzt die Gerichtswiese vor der Wilhelmsburg in Szene. Foto: Kai Osthoff

Über die Kürbisgesichter, geschnitzt von Kindern, freut sich nicht nur Kerstin Broh vom Stadtmarketing Hilchenbach. Foto: Kai Osthoff

An den Ständen gibt es beim Mondscheinmarkt in Hilchenbach und dem Markt der schönen Dinge zahlreiche kunsthandwerkliche Gegenstände zu kaufen Foto: Kai Osthoff

