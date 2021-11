Hilchenbach: Nessi Tausendschön – 30 Jahre Bühnenhistorie

Allenbach. Kabarettistin Nessi Tausendschön gastiert in Hilchenbach und zeigt das Beste aus 30 Jahren auf der Bühne. Wir verlosen drei mal zwei Karten.

Ein Best of mit alten Krachern und neuen Nummern zeigt Nessi Tausendschön am Donnerstag, 4. November, 20 Uhr in Stift Keppel. Unsere Zeitung präsentiert den Auftritt der Künstlerin.

Seit mittlerweile drei Jahrzehnten ist die Kabarettistin nicht von der Bühne wegzudenken. 30 Jahre mondän kultiviertes Schabrackentum, Groß- und Kleinkunst, Verblüffungstanz, melancholische Zerknirschungslyrik und schöne Musik.

Karten zu gewinnen Leser unserer Zeitung können mit ein wenig Glück Nessi Tausendschöns Auftritt in Allenbach kostenlos genießen. Wir verlosen drei mal zwei Eintrittskarten. Einfach am Mittwoch, 3. November, zwischen 14 und 14.15 Uhr unter der 0271/23237-30 anrufen. Die ersten drei Glücklichen, die durchkommen, gewinnen.

Wenn Nessi Tausendschön die Brüche des Lebens zelebriert, dann erwachen selbst die Seelenblinden im Publikum aus der distanzierten Erstarrung, dann verwischen sich die Grenzen zwischen innerer, erinnerter seelischer Realität und äußerer leibhaftiger Gegenwart, zwischen Öffentlichkeit und Privatem, ja Intimem, verspricht der Veranstalter. Sie habe als Kabarettistin eine Zunge wie eine Reitpeitsche, als Sängerin aber eine Stimme wie ein Engel.

Nessi Tausendschön: „Platzhirschin“ der Szene

Nessi Tausendschön inzwischen als „Platzhirschin“ der deutschen Kleinkunstszene. Ihr Publikum kennt sie auch aus Radio und Fernsehen, aus dem Satiregipfel oder als regelmäßiger Gast bei Gerburg Jahnkes „Ladies Night“ im WDR und der ARD oder in „Die Anstalt“ im ZDF. Sie ist Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises und des Salzburger Stiers. Diese Auszeichnungen sind stellvertretend für die zahlreichen anderen Ehrungen, mit der die Kulturindustrie Nessi Tausendschön gewürdigt hat.

Eintrittskarten in Hilchenbach zu kaufen

Von sich selbst sagt sie: „Ich bin gerne Kabarettistin. Eine Amüsierdame, eine Lustigkeitshure, eine Witzeprostituierte, eine Scherzkeksin, eine Spaßkurtisane, eine Fezdirne, eine Joke-Bitch, heute auf Neusprech heißt das ‘Joke Account Facility Managerin’.“

Tickets gibt es ab 22 Euro auf hilchenbach.de und wir-lieben-tickets.de.

