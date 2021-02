Hilchenbach: Netto-Discountmarkt wird nur renoviert

Netto bleibt in Hilchenbach. Das hat das Unternehmen unserer Zeitung auf Anfrage bestätigt.

Hilchenbach. Entwarnung: Der Netto-Discounter der Hilchenbacher Stadtmitte wurde nicht endgültig geschlossen.

Der Netto-Discounter bleibt in Hilchenbach. „Da die Filiale nicht mehr unserem modernen Netto-Konzept hinsichtlich Größe und Gestaltung entspricht, wird eine Renovierung vorgenommen“, teilt das Unternehmen auf Anfrage dieser Zeitung mit, „die neue Filiale wird unseren Kunden somit ein moderneres Einkaufserlebnis bieten und an unsere nachhaltigeren Standards angepasst sein.“

Neueröffnung soll am Dienstag, 16. März, sein. In einem Online-Forum hatten sich beunruhigte Hilchenbacher ausgetauscht: Sie hatten vermutet, dass der Discounter aufgegeben wird. „Wir schließen“, stand auf einem Poster an der Eingangstür – ohne Hinweis auf die Wiedereröffnung.

