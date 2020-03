Hilchenbach nimmt Talsperrenstraße in Sanierungskonzept auf

Hilchenbach. Die Talsperrenstraße in Hilchenbach wird in das Straßensanierungskonzept aufgenommen. Wie saniert wird, soll eine Untersuchung entscheiden

Der Bauausschuss in Hilchenbach hat der Aufnahme der Talsperrenstraße in das Straßensanierungskonzept einstimmig zugestimmt. Dazu ist zunächst eine Untersuchung durch einen Sachverständigen erforderlich, mit deren Durchführung der Bauausschuss die Verwaltung beauftragt hat.

Die Talsperrenstraße weist an vielen Stellen starke Schäden auf. Die Untersuchung und die geplante Sanierung sollen die gesamte Straße von der Einmündung an der B 508 bis zu den Parkplätzen an der Talsperre umschließen. Im Rahmen der Untersuchung werden der Zustand der Oberfläche sowie der Unterbau der Straße erkundet.

Auf Grundlage der Ergebnisse wird ein Konzept erarbeitet, wie genau saniert wird. Sowohl ein Komplettausbau, inklusive eventuell notwendigen Reparaturen am Leitungsnetz der Stadtwerke Hilchenbach, als auch eine Oberflächensanierung sind denkbar.

Das Straßensanierungskonzept wurde 2015 vorgestellt und seitdem ständig fortgeschrieben. Hendrik Bald (UWG) kritisierte, dass im Vorfeld der Untersuchung noch keine Kostenbeteiligung mit den Wasserbetrieben vereinbart wurde.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.