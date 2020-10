Hilchenbach: Pächter geben Ginsburgstube auf

„Danke für diese schönen sieben Jahre“ – mit diesen Worten verabschieden sich Claudia und Jörg Bülow von ihren Gästen. Die bisherigen Pächter der Ginsburgstube in Hilchenbach haben die Gaststätte am Sonntag, 4. Oktober, zum letzten Mal geöffnet.

Über die Entscheidung informierte der Verein zur Erhaltung der Ginsburg in einer Pressemitteilung. „Leider“ habe das Ehepaar entschieden, den Betrieb der Ginsburgstube einzustellen. „Den Beiden ist es gelungen, die Gastronomie auf der Ginsburg in den letzten Jahren wieder als verlässliche Einrichtung in der Region zu etablieren“, betonen Dieter Viehöfer und Markus Völkel als Vorsitzende des Vereins. Außerdem sei die Arbeit von Claudia und Jörg Bülow auch eine große Unterstützung beim Erhalt der Ginsburg gewesen. „Wir bedanken uns herzlich für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren und wünschen beiden alles Gute für ihren weiteren Weg“, so Viehöfer und Völkel.

Suche nach Übergangslösung in Hilchenbach hat begonnen

Der Verein zur Erhaltung der Ginsburg habe nun bereits mit der Suche nach Nachfolgern begonnen und arbeite an einer Übergangslösung. Zu gegebener Zeit solle darüber wieder informiert werden.

Der Zugang zu der Burganlage und der Aussichtsplattform ist von der Schließung nicht betroffen. Noch in diesem Jahr starten die Renovierungsarbeiten am Fachwerkhaus und am Mauerwerk der Burgruine.

Dank an treue Gäste in Hilchenbach

Bei ihren Gästen bedanken sich Claudia und Jörg Bülow für die jahrelange Treue. „Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, Euch bedienen zu dürfen oder Eure Gastgeber bei Festen zu sein“, so das Ehepaar. Nun habe man sich jedoch für einen anderen Weg entschieden. Die genauen Hintergründe möchten die Betreiber nicht öffentlich machen. Mit der Aufgabe ist auch ein Wechsel des Wohnortes verbunden, das Ehepaar bleibt jedoch in der Region.

„Wir freuen uns jetzt auf eine neue Zeit, in der wir selbst auch mal ein Bierchen am Wochenende trinken können, oder Fahrrad fahren, wandern, Geburtstage mit feiern können“, so Claudia Bülow auf Nachfrage dieser Zeitung.

