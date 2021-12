Hilchenbach: Per Klick ab sofort das Feuerwehrtor öffnen

Müsen. Die neue elektronische Schließanlage des Feuerwehrgerätehauses Müsen ist mit moderner Technik ausgestattet: Sie kann auch per App geöffnet werden.

Die Stadt Hilchenbach hat in Kooperation mit der Sparkasse Siegen den Vereinen vor Ort auch in diesem Jahr wieder einen Betrag für besondere Projekte zur Verfügung gestellt. Dabei gewährt die Stadt Hilchenbach einen Zuschuss in Höhe von 70 Prozent. Die restlichen 30 Prozent müssen die Vereine in Eigenleistung erbringen.

Feuerwehr Müsen: „Jetzt ist unsere Schließanlage sehr modern“

Diese Möglichkeit der finanziellen Unterstützung hat auch der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Müsen genutzt. Michael Fick, Garvin Müller, Jan Oliver Thomas und Henry Schneider als Vertreter des Vereins und des Löschzuges der Feuerwehr präsentierten nun das Ergebnis des geförderten Projektes: die neue elektronische Schließanlage für das Feuerwehrgerätehaus in Müsen.

Daniel Müller und Thorsten Katz von der Sparkasse Siegen sowie Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und sein Referatsleiter Hans-Jürgen Klein konnten sich bei ihrem Besuch vom Nutzen der neuen Anlage überzeugen. Jan Oliver Thomas erläuterte den Gästen Einzelheiten: „Wir haben das Schließsystem für das ganze Gebäude erneuert und dabei vereinheitlicht. Vorher brauchte man für verschiedene Zugänge jeweils einen eigenen Schlüssel.“ „Jetzt ist unsere Schließanlage sehr modern“, fuhr der selbst aktive Feuerwehrmann mit etwas Stolz fort.

Zum Beweis zeigte er den Anwesenden, dass er zum Beispiel das neu installierte Tor zu den Fahrzeugen nicht nur mit einem Transponder, sondern auch mit seinem Smartphone öffnen kann. Das Zugangssystem per App beeindruckte die Vertreter der Sparkasse und der Stadtverwaltung, die diese Möglichkeit bei ihren Dienststellen nicht haben.

Daniel Müller merkte entsprechend an: „Das ist tatsächlich eine zeitgemäße Lösung. Besonders die jugendlichen Feuerwehrleute werden solch moderne Technik zu schätzen wissen.“

Hilchenbach: 18 Mitglieder in Jugendfeuerwehr Müsen

Garvin Müller konnte dazu mit den passenden Zahlen dienen: „Unsere Jugendfeuerwehr hat 18 Mitglieder und ist sehr aktiv“. Auf noch mehr Mitglieder konnte der Vorsitzende des Fördervereins Michael Fick verweisen: „Rund 120 Personen unterstützen unsere Feuerwehr vor Ort durch aktive und passive Mitgliedschaft. Dadurch konnten und können wir als Verein zahlreiche Maßnahmen mitfinanzieren.“

Die Anschaffung der Schließanlage finanziert der Förderverein mit: Er übernimmt den nach den Förderrichtlinien notwendigen Eigenanteil in Höhe von 30 Prozent. Die für dieses Projekt darüber hinaus notwendigen rund 5000 Euro hat die Stadt Hilchenbach aus Sparkassenmitteln beigesteuert. Sehr gut angelegtes Geld, wie Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis betonte: „Bei Einsätzen der Feuerwehr zählt jede Sekunde. Daher ist es gut, dass die Suche nach dem passenden Schlüssel nun der Vergangenheit angehört.“

Das nächste gemeinsame Projekt steht auch schon fest: Der Schulungsraum im Feuerwehrgerätehaus wird saniert und neu ausgestattet. „Auch dabei werden wir wieder viel Eigenleistung einbringen“, führte Garvin Müller aus. Vom jetzigen unzureichenden Zustand des Schulungsraumes konnten sich Daniel Müller, Thorsten Katz, Kyrillos Kaioglidis und Hans-Jürgen Klein anschließend bei einem Rundgang durch das Feuerwehrgerätehaus in Müsen überzeugen. Dabei zeigten die Vertreter der Feuerwehr auch weitere Probleme auf, die aufgrund der insgesamt vorhandenen räumlichen Enge im Gebäude zurzeit von der Wehr sehr kreativ gelöst werden müssen.

