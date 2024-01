Hilchenbach: Problembaum – sieben Tonnen schwere Esche fällt

Hilchenbach Schon im Dezember stürzt die Esche am Hilchenbacher Mühlenweg um. So einfach ist der Baum allerdings nicht wegzubekommen.

Nicht „Vorsicht Baum fällt“, sondern „Baum schwebt“ hätten die Arbeiter des Forstunternehmens Gattwinkel am Samstagvormittag in Hilchenbach rufen können. Thomas Gattwinkel und sein Team waren über mehrere Stunden mit einer Problembaum-Fällung beschäftigt, die, so Gattwinkel, „wir auch nicht jeden Tag haben“. Eine Esche hinter dem Betriebsgelände der Firma Grünewald am Mühlenweg in Hilchenbach war bereits Mitte Dezember durch die schwere Schneelast auf das Dach eines Trafohäuschens gefallen.

„Aus verschiedenen Gründen konnten die Arbeiten aber erst jetzt durchgeführt werden“, berichtet Ullrich Löcher, Inhaber der Firma Gebr. Löcher Glüherei GmbH mit Sitz an der Straße Mühlenseifen. „Uns gehört das Stückchen des Grundstücks entlang der Ferndorf, auf dem der umgefallene Baum steht.“ Also musste er als Grundstücksbesitzer den Auftrag zur Entfernung des Problembaumes geben. Um den massiven Stamm und all seine Ableger auch von dort wegzubekommen, musste ein großer Autokran zum Einsatz kommen. Am Ende hob der Kran in mehreren Etappen immerhin eine Last von rund sieben Tonnen.

Stromkabel musste entfernt werden

Nach und nach wurde der Baum in Stücke gesägt und über das Firmendach vor die Halle gehoben. Dort konnte das Holz in transportfähige Stück gesägt und abtransportiert werden. Am Vortag hatte Westnetz noch ein Stromkabel entfernen müssen, um überhaupt dort arbeiten zu können. Nach ersten Schätzungen dürften sich die Kosten der ganzen Aktion möglicherweise auf rund 6000 Euro belaufen.

