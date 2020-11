Hilchenbach: Ratsarbeit soll digitaler werden

Fünf Jahre Sitzungsdienst in 17 Ordnern. Um bei der zukünftigen Ratsarbeit Papier zu sparen, möchten Stadtverwaltung und Rat in Zukunft auf digitale Kommunikation umstellen.

Hilchenbach. Die Hilchenbacher zentrale Organisation der Ratsarbeit in einem Fachbereich soll weitergeführt werden. Außerdem soll sie noch digitaler werden.

Vor der neuen Wahlperiode des Hilchenbacher Rats zieht die Verwaltung ein statistisches Fazit der bisherigen Ratsarbeit.

Erstaunlich für die für den Sitzungsdienst hauptverantwortlichen Beschäftigten Elke Stötzel, Alina von Germeten und Hans-Jürgen Klein ist insbesondere die Zahl der durchgeführten Rats- und Ausschusssitzungen, obwohl die drei diese im Wesentlichen selbst organisiert und durchgeführt haben.

Zentral organisierte Ratsarbeit in Hilchenbach

254 Sitzungen haben vom Juni 2014 bis Oktober 2020 stattgefunden. Dabei hatten die Rats- und Ausschussmitglieder 953 Vorlagen, 502 Mitteilungen und 89 Beantwortungen von Anfragen zu bearbeiten und zu verarbeiten. Hinzukommen ungezählte mündliche Behandlungen in den Sitzungen. „Fast 1000 Vorlagen ist schon eine beeindruckende Zahl, die ich mit meinem kleinen Team bearbeitet habe“, merkt Fachbereichsleiter Hans-Jürgen Klein mit ein wenig Stolz an.

Hintergrund: Die Stadt Hilchenbach setzt auf die im Kreisgebiet eher ungewöhnliche zentrale Organisation der Ratsarbeit in einem Fachbereich. Auf diese Art der Aufgabenwahrnehmung möchte auch der neue Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis nicht verzichten: „Die zentrale Arbeit mit einem kleinen schlagkräftigen Team hat sich in der Vergangenheit bewährt. Daher habe ich keinen Grund, hieran etwas zu ändern.“

Fokus auf digitaler Ratsarbeit in Hilchenbach

Kyrillos Kaioglidis möchte in Zukunft sogar einen Schritt weitergehen: „Selbstverständlich bin ich als Bürgermeister erster direkter Ansprechpartner für die kommunalpolitisch Aktiven in Hilchenbach. Um die Kommunikation mit den Fraktionen und anderen kommunalpolitischen Akteuren in der täglichen Arbeit zu verbessern, setze ich aber auch verstärkt auf mein Team im Sitzungsdienst. Diesem traue ich zu, ein wichtiges Bindeglied zwischen Kommunalpolitik, Bürgermeister und der gesamten Stadtverwaltung zu sein.“ Dabei wird auch die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit eine wichtige Rolle spielen.

Schlagwort ist auch hier „Digitalisierung“. Die Fraktionen und auch die einzelnen Stadtverordneten haben schon ihr Interesse und ihre Bereitschaft erklärt, möglichst schnell auf eine nur noch digitale Ratsarbeit umzustellen. Das spart nicht nur Papier, sondern kann auch wichtiger Bestandteil einer guten Zusammenarbeit und eines besseren Informationsaustausches sein. An der intensiven Arbeit des Rates und seiner Ausschüsse kann auch die Bevölkerung seit den beiden vergangenen Wahlperioden digital regelmäßig Anteil nehmen.

Alle Ratsunterlagen gibt es im Ratsinformationssystem auf www.hilchenbach.de.

