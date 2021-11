Hilchenbach: Rauch aus leer stehendem Haus – Kamin zu heiß

Rettungsdienst und Polizei wurden zu einem gemeldeten Feuer in die Talsperrenstraße in Hilchenbach-Allenbach gerufen.

Allenbach. Brandgeruch aus einem leer stehenden Haus in Allenbach hat den Einsatz der Hilchenbacher und Kreuztaler Feuerwehr veranlasst.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Donnerstagabend zu einem gemeldeten Feuer in die Talsperrenstraße in Allenbach gerufen. Anruferin war eine Nachbarin gewesen, die gegen 21.30 Uhr Brandgeruch wahrgenommen hatte. Mit Blick aus dem Fenster qualmte es wohl auch an dem betroffenen Gebäude.

Während die Feuerwehrkräfte aus Dahlbruch und Kredenbach eine Wasserversorgung aufbauten und eine erste Lageerkundung im Gebäude durchführten, sprach die Polizei mit der Nachbarin. Hier stellte sich heraus, dass am Nachmittag der Kamin in dem leer stehenden Haus angezündet worden war. Das Feuer war zwar nach Verlassen des Hauses abgelöscht worden, doch aus bislang nicht geklärter Ursache war das Abgasrohr in der Wand wohl zu heiß geworden und hatte den Brandgeruch sowie den Rauch verursacht.

Schornsteinfeger kontrolliert Abgasrohr

Da es nicht wirklich brannte, musste kein Löschangriff vorgenommen werden. Stattdessen entfernten die Einsatzkräfte vorsichtig einen Teil der Zwischendecke und kontrollierte dort mit einer Wärmebildkamera nach möglichen Glutnestern. Ein Schornsteinfeger wurde ebenfalls angefordert, der eine weitere Kontrolle am Abgasrohr vornahm.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Somit konnten neben den 32 Einsatzkräften der Feuerwehr-Einheiten auch die Besatzungen der beiden Rettungswagen den Einsatzort nach einiger Zeit wieder verlassen.

