Hilchenbach: Rundweg um die Talsperre ist wieder frei

Allenbach Die Holzabfuhr ist abgeschlossen, der Rundweg um die Breitenbachtalsperre ist wieder frei,

im Bereich der Stiftswälder rund um die Breitenbachtalsperre wurden in den letzten Wochen durch den Borkenkäferbefall mehr als 15.000 Festmeter Holz eingeschlagen, der zu einem Teil über die Talsperrenstraße abgefahren wurde. "Der Einschlag im Stiftswald ist abgeschlossen, sodass der Rundweg um die Talsperre wieder geöffnet werden konnte", teilt jetzt das Regionalforstamt Siegen-Wittgenstein mit.

Forstamt dankt für Verständnis

Der Weg sei in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt worden, er könne jetzt in der Weihnachtszeit und zwischen den Jahren von Waldbesucherinnen und Waldbesuchern wieder genutzt werden. "Damit steht dort einem Spaziergang oder einer Joggingrunde zum Jahreswechsel nichts mehr im Wege", schreibt das Forstamt und verbindet das mit einem Dank für das Verständnis der Spaziergängerinnen und Spaziergänger, die in den vergangenen Wochen mit den Einschränkungen zurechtkommen mussten