Hilchenbach: Schnelltests ohne Anmeldung auf SMS-Parkplatz

Guido Fuhrmann von der Mobilen Pflege Addeberg vor der Schnelltest-Stelle auf dem SMS-Parkplatz in Dahlbruch.

Dahlbruch. Bürgertestung in Hilchenbach deutlich ausgeweitet: Station auf dem SMS-Gelände in Dahlbruch zum Durchfahren oder -laufen. Nur Ausweis ist nötig.

Seit Montag, 26. April, gibt es einen „Walk- und Drive-In“ als Corona-Schnelltest-Stelle auf dem Parkplatz der SMS in Dahlbruch. Guido Fuhrmann von der Mobilen Pflege Addeberg und Christof Werner von der Stadtapotheke Hilchenbach sind froh, dass sie mit dieser Möglichkeit des Durchfahrens und Durchgehens die kostenlose Bürgertestung in Hilchenbach deutlich ausweiten können.

Dazu ist auf dem Parkplatzgelände der SMS ein Pavillon aufgebaut worden, davor ein Schild mit dem Schriftzug „Anmeldung“. „Nicht jeder verfügt über ein Mobiltelefon oder über einen Internetzugang. Die Personen können bei uns auch ohne Terminbuchung oder Anmeldung kommen“, erläutert Betreiber Guido Fuhrmann das Verfahren.

Test-Zertifikat auf Papier oder per E-Mail nach etwa 15 Minuten

Zur Testung wird dabei lediglich der Personalausweis benötigt, die Testpersonen müssen ihr Fahrzeug nicht verlassen. Die Abstriche werden von geschultem Personal aus der Nase entnommen. Nach 15 Minuten Wartezeit erhalten die Corona-Getesteten ihr Ergebnis per Zertifikat in Papierform oder per E-Mail auf ihr Smartphone.

Die Corona-Schnelltest-Stelle ist montag und freitag von 9 bis 14 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Je nach Bedarf können die Test- und Öffnungszeiten variieren und ausgeweitet werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich aber telefonisch unter 02733/811090 oder per Mail an info@addeberg.de möglich.

