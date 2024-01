Hilchenbach: Serie von Einbrüchen – Schaden ist immens

Hilchenbach In mindestens drei Wohnungen ist in Hilchenbach binnen Stunden eingebrochen worden. In einem Fall hat die Polizei eine heiße Spur.

Zwischen Dienstag, 9. Januar, und Mittwoch, 10. Januar, ist in Hilchenbach zu mindestens in drei Wohnungen eingebrochen worden, teilt die Polizei mit.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Nach bisherigen Erkenntnissen sind vermutlich mehrere Personen am Mittwochmorgen an einem Einbruch in der Talsperrenstraße beteiligt gewesen. Die Täter dürften das Haus beobachtet und gewartet haben, bis die Bewohner das Gebäude verlassen haben. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 6.50 und 9.11 Uhr gelegen haben. Die Einbrecher drangen über die Terrassentür ein und durchsuchten nahezu alle Räumlichkeiten des Anwesens, so die Polizei weiter.

Die Beute steht abschließend noch nicht fest. Es wurden zumindest hochwertige Elektroartikel sowie ein Rennrad der Marke Canyon entwendet, sodass die Täter vermutlich ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben dürften. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass zum Tatzeitpunkt ein verdächtiger Pkw, ein grauer oder schwarzer, älterer Audi mit vermutlich MI-HI?- oder MI-HE?-Kennzeichen in Tatortnähe gesehen wurde, der auffällig langsam die Talsperrenstraße befuhr.

Täter trägt laut Siegener Polizei FFP2-Maske

Am Mittwochnachmittag ist es in der Theodor-Heuss-Straße zu einem weiteren Einbruch gekommen. Dort öffneten die Täter gewaltsam ein Küchenfenster und drangen in das Einfamilienhaus ein. Die Einbrecher entwendeten unter anderem hochwertigen Schmuck und Uhren. Der Tatzeitraum dürfte nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 14.45 Uhr und 17.50 Uhr liegen. Ersten Ermittlungen zu Folge dürfte es sich mindestens um zwei Täter gehandelt haben.

Ein Täter trug eine FFP2-Maske, eine Brille sowie eine Mütze. Eine genauere Beschreibung liegt derzeit noch nicht vor.

Einbrecher schlagen zu, bevor Familie zurückkehrt

In der Heinsberger Straße kam es zu Einbruch Nummer drei. Auch dort drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster in das Wohnhaus ein. Der Einbruch wurde am Mittwoch gegen 18 Uhr entdeckt. Möglicher Tatzeitraum ist von Dienstagmorgen bis zur Tatentdeckung. Aufgrund der Spurenlage ist jedoch davon auszugehen, dass die Tat sich vermutlich am Mittwoch, gegebenenfalls sogar kurz vor der Tatentdeckung ereignet haben dürfte. Zum Diebesgut liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor.

In allen Fällen hat die Siegener Kriminalpolizei (KK 5) die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland